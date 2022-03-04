Fitre ne zaman verilir? 2022 fitre miktarı ne kadar? Diyanet'ten fitre açıklaması

Fitre ne kadar? sorusu Diyanet'ten yapılan açıklamanın ardından öne çıkan konulardan oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. Her yıl milyonlarca Müslüman tarafından idrak edilen Ramazan orucu sonrası verilen fitreyi belirlemede kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygun oluyor.