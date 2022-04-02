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FİTRE NE KADAR 2022? Fitre ne zaman, kimlere verilir? Diyanet fitre miktarını açıkladı

#Ramazan#Fitre#Diyanet

Fitre miktarı 2022 Diyanet tarafından açıklandı. 11 ayın sultanı Ramazan ayının başlamasıyla, bu yıl verilecek fitre miktarı Müslümanların gündemine geldi. Ramazan bayramına kavuşan ve temel ihtiyaçlarının dışında nisab miktarı mala sahip olan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için, yerine getirmekle yükümlü oldukları ibadet olan fitre, kişinin günlük gıda ihtiyacının dikkate alınarak belirlendi. Peki, fitre ne kadar ve ne zaman verilir? İşte, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan fitre miktarı ve konuyla ilgili detaylar.

1/6FİTRE NE KADAR 2022 Fitre ne zaman, kimlere verilir Diyanet fitre miktarını açıkladı

Fitre ne kadar? sorusu Ramazanda oruç ibadetlerini idrak edenlerin odaklandığı konulardan oldu. Din İşleri Yüksek Kurulu, bu yıl fitre miktarını 40 TL olarak belirledi. Fıtır sadakası (sadaka-i fıtır) olarak da bilinen fitre Diyanet kaynaklarında, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadaka olarak yer alıyor.

2/62022 FİTRE MİKTARI NE KADAR

2022 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı 2022 yılı Fitre miktarını açıkladı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantıda, 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2023 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 40 TL olarak belirledi.

3/6FİTRE NEDİR

FİTRE NEDİR?

Fitre ibadeti, yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak suretiyle, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini, ihtiyaç sahiplerinin bayram sevincine iştirak etmesini ve böylece bayramın toplumun bütün kesimlerince hep birlikte kutlanabilmesini sağlamaktadır. Bu sayede imkânı olan Müslümanlar, az da olsa bir şeyler paylaşmanın ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fitre, zekâttan farklı olarak, daha geniş bir mükellef kitlesi tarafından verilmektedir.

Fitre, Ramazan Bayramı’nın birinci günü tan yerinin ağarmasıyla vâcip olmakla birlikte, fakirlerin bayram ihtiyaçlarını karşılamaları için Ramazan ayı içinde de verilebilir

4/6FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ

FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ?

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

5/6FİTRE NE ZAMAN VERİLİR

FİTRE NE ZAMAN VERİLİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen Müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

6/6FİTRE NE KADAR 2022 Fitre ne zaman, kimlere verilir Diyanet fitre miktarını açıkladı

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

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#Ramazan#Fitre#Diyanet