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Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 18:16,

Fitre ne kadar 2020? Diyanet açıkladı: Fitre nedir, kimlere düşmez?

2020 fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Mübarek Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilen fitre, Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Ramazan ayının son günlerine doğru ilerlememizle birlikte, Diyanet fitre miktarı ve fitre kimlere verilir konuları sorgulamalarda yer aldı. Peki, fitre kimlere verilir, kimlere düşmez? 2020 fitre ne kadar, ne zaman verilir?

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Fitre ne kadar sorusu? son günlerde vatandaşların en fazla yanıt aradığı konulardan oldu. 2020 Ramazan Bayramı'na kısa süre kala, her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen fitre miktarını milyonlarca vatandaş araştırmaya başladı. Bu kapsamda en fazla sorgulanan konulardan olan 'Kimler fitre verir?' sorusu Diyanet tarafından 'kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür' şeklinde yanıt buluyor. İşte, 2020 fitre miktarı ve konuyla ilgili detaylar...

22020 FİTRE MİKTARI NE KADAR
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2020 FİTRE MİKTARI NE KADAR?

Fitre miktarı 2020 yılında 27 TL oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Yapılan değerlendirmeler neticesinde Fıtır Sadakasının, Müslüman toplumların neredeyse tamamına yakın bir kesimi tarafından veriliyor olması dikkate alınarak, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak 2020 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan sürede 27.00 TL. olarak belirlenmesine karar verildi.

3FİTRE NEDİR
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FİTRE NEDİR?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip

4FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ
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FİTRE KİMLERE VERİLİR KİMLERE VERİLMEZ?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Fıtır sadakası, kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl ve fürûuna veremez. (Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürûu ise; çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.) Ayrıca eşler de birbirlerine zekât, fitre ve fidye veremez.

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Hanefilere göre aşağıda sayılanlara fitre verilmez:

a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,

b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,

c) Eşine,

d) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,

e) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

Şâfiîlere ve Ebu Yusuf’a göre fitre, Müslüman olmayana da verilemez (Mâverdî, el-Hâvî, III, 387; X, 519; Merğinânî, el-Hidâye, II, 223).

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).

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