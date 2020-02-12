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Haber GiriÅŸ: 12 Åžubat 2020 - 15:00, /

FÄ±rtÄ±nayÄ± beklerken: Åžoke eden fotoÄŸraf

Uzun bir sÃ¼redir annesine olan benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n oÄŸlu son paylaÅŸÄ±mÄ±yla yine sosyal medyayÄ± salladÄ±.

INSTAGRAM

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Ä°ngiliz model,oyuncu ve tasarÄ±mcÄ± Elizabeth Hurley'in 17 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Damian, evlerinin bahÃ§esinde Ã§ekilen bir pozunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. GenÃ§ adam bu fotoÄŸrafÄ±na "Chiara fÄ±rtÄ±nasÄ±na karÅŸÄ± sÄ±kÄ±ca giyindim" mesajÄ±nÄ± da yazarak paylaÅŸtÄ±.

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SaÃ§larÄ±nÄ± iyice uzattÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Damian Hurley, annesinin genÃ§lik yÄ±llarÄ±na ikiz kardeÅŸi kadar benzeyen bu paylaÅŸÄ±mÄ±yla takipÃ§ilerini yine ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. BirÃ§ok takipÃ§isi "Annenin kopyasÄ±" yorumunu yaparken bazÄ±larÄ± da "Aman TanrÄ±m! Sen sanki annensin!" mesajÄ±nÄ± yazdÄ±.

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Damian Hurley ile annesinin benzerliÄŸi uzun sÃ¼redir sosyal medyada olay oluyor. BirÃ§ok kiÅŸi bu benzerliÄŸi "Ã§ok tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi. Ã–zellikle de Damian'Ä±n saÃ§larÄ±nÄ± biraz daha uzatmasÄ± annesine olan benzerliÄŸini de artÄ±rdÄ±.

INSTAGRAM

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AslÄ±nda Hurley ile oÄŸlunun benzerliÄŸi epeydir Ã¼zerinde konuÅŸulan bir konu. Biraz daha dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda babasÄ± Steve Bing'in yÃ¼z Ã§izgilerini de aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Damian, ilk bakÄ±ÅŸta ise annesine ikizi kadar benziyor.

Anne ile oÄŸlu kimi zaman bu benzerliÄŸi vurgulayan pozlar da paylaÅŸÄ±yor sosyal medyada.

INSTAGRAM

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Damian Hurley'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da bir takipÃ§isi "Leonardo Da Vinci senin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§izmeliydi. Bu yÃ¼z Louvre MÃ¼zesi'nde olmalÄ±ydÄ±" diye yorum yaptÄ±.

INSTAGRAM

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Damian Hurley, Elizabeth Hurley'in ABD'li iÅŸ insanÄ± Steve Bing ile iliÅŸkisinden dÃ¼nyaya geldi. Ancak biyolojik babasÄ± hayatÄ±nÄ±n hiÃ§bir dÃ¶neminde onun yanÄ±nda olmadÄ±. Elizabeth Hurley tarafÄ±ndan bÃ¼yÃ¼tÃ¼len Damian Hurley'in Ã§evresi de annesinin dostlarÄ±ndan oluÅŸuyor.

INSTAGRAMÂ

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Annesinin de rol aldÄ±ÄŸÄ± Royals dizisiyle oyunculuÄŸa da adÄ±m atan Damian Hurley ile annesi, iki iyi dost gibi geÃ§iniyor.

INSTAGRAM

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HayatÄ±nÄ± oÄŸluna adayan 54 yaÅŸÄ±ndaki Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiÄŸi rÃ¶portajda oÄŸlunun hayatÄ±ndaki en Ã¶nemli erkek olduÄŸunu sÃ¶yledi. Damian'a aÅŸÄ±rÄ± tolerans gÃ¶sterdiÄŸini de belirten Hurley "SanÄ±rÄ±m tek Ã§ocuk olduÄŸu iÃ§in" diye konuÅŸtu.

INSTAGRAM

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Elizabeth Hurley, kariyerinin ilk yÄ±llarÄ±nda Ä°ngiliz oyuncu Hugh Grant ile iliÅŸkisiyle adÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Daha sonra da kendi kanatlarÄ±yla uÃ§maya baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±.

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Herkes Hurley ile Grant'in evlenmesini beklerken, aktÃ¶r uzun sÃ¼re konuÅŸulan bir skandalÄ±n baÅŸ kahramanÄ± oldu.

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Hugh Grant, bir hayat kadÄ±nÄ±yla otomobilin iÃ§inde yakalandÄ±. Bu skandalÄ±n ardÄ±ndan Hurley Ã¶nce onu affetti. Fakat sonra ikili yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

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Elizabeth Hurley ile Hugh Grant ayrÄ±lsalar da birbirlerini hayatlarÄ±ndan tamamen Ã§Ä±karmadÄ±lar, dost kaldÄ±lar. Damian Hurley'in vaftiz babasÄ± olan Grant, aileden biri haline geldi.

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Ã–yle ki Hurley Arun Nayar ile evlendikten sonra Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatillere birkaÃ§ kez Grant de eÅŸlik etti. Damian ile de yakÄ±ndan ilgilendi, genÃ§ adam bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e de Hugh Grant ile dost iliÅŸkisi geliÅŸtirdiler.

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Elizabeth Hurley, kocasÄ± Arun Nayar'Ä± kriket oyuncusu Shane Warne ile aldattÄ±. Bunun sonucunda evliliÄŸi yÄ±kÄ±ldÄ±. O zor dÃ¶nemde de ona destek olanlardan biri Hugh Grant'ti.

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Sevgilini karanlÄ±kta nasÄ±l tanÄ±rsÄ±n?

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