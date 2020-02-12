Haber GiriÅŸ: 12 Åžubat 2020 - 15:00,
FÄ±rtÄ±nayÄ± beklerken: Åžoke eden fotoÄŸraf
Uzun bir sÃ¼redir annesine olan benzerliÄŸiyle dikkat Ã§eken Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n oÄŸlu son paylaÅŸÄ±mÄ±yla yine sosyal medyayÄ± salladÄ±.
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Ä°ngiliz model,oyuncu ve tasarÄ±mcÄ± Elizabeth Hurley'in 17 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Damian, evlerinin bahÃ§esinde Ã§ekilen bir pozunu Instagram sayfasÄ±nda paylaÅŸtÄ±. GenÃ§ adam bu fotoÄŸrafÄ±na "Chiara fÄ±rtÄ±nasÄ±na karÅŸÄ± sÄ±kÄ±ca giyindim" mesajÄ±nÄ± da yazarak paylaÅŸtÄ±.
Damian Hurley ile annesinin benzerliÄŸi uzun sÃ¼redir sosyal medyada olay oluyor. BirÃ§ok kiÅŸi bu benzerliÄŸi "Ã§ok tuhaf bir durum" olarak nitelendirdi. Ã–zellikle de Damian'Ä±n saÃ§larÄ±nÄ± biraz daha uzatmasÄ± annesine olan benzerliÄŸini de artÄ±rdÄ±.
INSTAGRAM
AslÄ±nda Hurley ile oÄŸlunun benzerliÄŸi epeydir Ã¼zerinde konuÅŸulan bir konu. Biraz daha dikkatli bakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda babasÄ± Steve Bing'in yÃ¼z Ã§izgilerini de aldÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼len Damian, ilk bakÄ±ÅŸta ise annesine ikizi kadar benziyor.
Anne ile oÄŸlu kimi zaman bu benzerliÄŸi vurgulayan pozlar da paylaÅŸÄ±yor sosyal medyada.
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Damian Hurley'in bu paylaÅŸÄ±mÄ±na da bir takipÃ§isi "Leonardo Da Vinci senin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ Ã§izmeliydi. Bu yÃ¼z Louvre MÃ¼zesi'nde olmalÄ±ydÄ±" diye yorum yaptÄ±.
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Annesinin de rol aldÄ±ÄŸÄ± Royals dizisiyle oyunculuÄŸa da adÄ±m atan Damian Hurley ile annesi, iki iyi dost gibi geÃ§iniyor.
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Hugh Grant, bir hayat kadÄ±nÄ±yla otomobilin iÃ§inde yakalandÄ±. Bu skandalÄ±n ardÄ±ndan Hurley Ã¶nce onu affetti. Fakat sonra ikili yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.
Ã–yle ki Hurley Arun Nayar ile evlendikten sonra Ã§Ä±ktÄ±klarÄ± tatillere birkaÃ§ kez Grant de eÅŸlik etti. Damian ile de yakÄ±ndan ilgilendi, genÃ§ adam bÃ¼yÃ¼dÃ¼kÃ§e de Hugh Grant ile dost iliÅŸkisi geliÅŸtirdiler.
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