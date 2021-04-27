Fırınlar açık olacak mı? Tam kapanmada fırınlar kaça kadar çalışacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı

FIRINLAR KAÇA KADAR ÇALIŞACAK? Fırınların çalışma saatleri tam kapanma ile ilgili yeni detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde belli oldu



Genelgede şu ifadeler kullanıldı;



Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.



Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.