Fırınlar açık olacak mı? Tam kapanmada fırınlar kaça kadar çalışacak? İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı
Fırınların çalışma saatleri, Kabine Toplantısı'nda alınan yeni kararların ardından gündemde yer alan konulardan oldu. Kritik toplantı sonrası milyonları ilgilendiren açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz." ifadelerini kulandı. Üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecek. Gözler şimdi tam kapanmada fırınların çalışma saatlerinde. İşte, milyonların merak ettiği tam kapanmada fırınlar açık mı? sorusunun yanıtına yönelik ayrıntılı bilgiler.
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1
Fırınların kaça kadar çalışacağı, 17 gün sürecek olan sokağa çıkma yasağı kapsamında vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Perşembe günü başlayacak olan tam kapanma sürecinde zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir. Üretim, imalat, gıda gibi sektörler de istisna kapsamında olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede göre, Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK OLACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, şu ifadelerini kullandı;
29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen üretim, imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç, tüm iş yerleri faaliyetlerine ara verecektir. Yeme içme sektöründe sadece paket servisle hizmet verilebilecek, şartları uygun olan işletmeler bu hizmeti gerektiğinde kesintisiz devam ettirebilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet vermeyi sürdürecektir.
Fırınlar tam kapanma sürecinde çalışmaya devam edecek.
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FIRINLAR KAÇA KADAR ÇALIŞACAK?
Fırınların çalışma saatleri tam kapanma ile ilgili yeni detaylar İçişleri Bakanlığı genelgesinde belli oldu
Genelgede şu ifadeler kullanıldı;
Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
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Daha önce yayınlana genelgede ise şunlar açıklanmıştı;
Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.
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Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek.). Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.