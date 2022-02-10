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Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyuncu Fırat Tanış ve Kübra Tanış hakkında bilgiler...

#Fırat Tanış#Kübra Tanış#Fırat Tanış Kimdir

Fırat Tanış, 8 yıldır evli olduğu Kübra Tanış ile boşanma haberleriyle gğndeme geldi. Bir de çocuğu olan çift anlaşmalı olarak boşanırken dava dilekçesinde Fırat Tanış Kübra Tanış ile ruhen ve fikren anlaşamadığını belrtti. Peki, Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte oyuncu Fırat Tanış hakkında merak edilenler...

1/3Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında, nereli Oyuncu Fırat Tanış ve Kübra Tanış hakkında bilgiler...

8 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren oyuncu Fırat Tanış ve eşi Kübra Tanış ayrılığı hayranları tarafından da merak konusu oldu. Tanış, 8 yıllık eşi, çocuğunun annesi Kübra Tanış’a boşanma davası açtı. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan ünlü oyuncu, boşanma konusunda anlaştıklarını belirtti. Gizlilik kararının olduğu duruşma yaklaşık 5 dakika sürdü. Mahkeme çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi.

2/3FIRAT TANIŞ KİMDİR

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğan Fırat Tanış, Gürcishan Ahıska kökenlidir. Tam ismi Nuri Fırat Tanış'tır. Lise yıllarında oyunculuğa merak salmıştır. O dönemlerde düzenlenen Liseler arası Tiyatro Yarışmasında oyunculuk ödülleri kazanmıştır. Aynı zamanda köşe yazarı ve müzisyendir.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tanış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda 2001 yılına kadar oyunculuk yaptı. Aynı zamanda birçok akademide oyunculuk dersi verdi. İlk kez kamera karşısına Kanal 6'da yayınlanan "Radyo Madyo" dizisi ile geçti.

3/3Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında, nereli Oyuncu Fırat Tanış ve Kübra Tanış hakkında bilgiler...

Profesyonel olarak ilk dizi projesi 2002 yılında TRT'de yayınlanan Yeditepe İstanbul'dur. 2009'da ise Kanal D'de ekrana gelen 'Geniş Aile' dizisindeki 'Koyu Bilal' rolüyle çıkış yakalamıştır. 2002'de "Sır Çocukları" isimli Sinema filminde beyaz perdeye ilk adımını atmıştır. Oyuncu, bu filmdeki rolüyle birçok ödül kazanmıştır.

Ünlü oyuncu, 2013 yapımı "Karınca Kapanı" isimli sinema filminin yönetmenliğinin yanı sıra başrol ve senaryosunu da üstlenmiştir. İlk evliliğini şarkıcı Gülay Sezer ile yapmıştır. 2014 yılında ise Kübra Tanış ile ikinci evliliğini yapmıştır. Bu evlilikten bir kızı vardır. 2017 yılında İstanbullu Gelin dizisinde Adem karakterine hayat verdi. Fırat Tanış, Kulüp dizisinin ardından şimdilerde Aziz dizisiyle ekranlara geliyor.

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