Firari emniyet müdürü yakalandı! Acılı ailenin yürek yakan feryadı...
İstanbul Halkalı’da trafikte tartıştığı Ahmet Sülüşoğlu’nu(32) üç kurşunla öldürdükten sonra ilk yargılamada ceza almayan, ancak kararın Yargıtay tarafından bozulmasından sonra ortadan kaybolan İstanbul eski Emniyet Müdür Yardımcısı Celal Yılmaz ‘ın 1,5 yıl sonra Antalya’da yakalanması Sülüşoğlu Ailesini umutlandırdı. Sülüşoğlu’nun yengesi Serpil Sülüşoğlu, ''Cinayet sonrası delilleri karartmak için senaryo yazmak için Ahmet’in ölümünü 9 saat sonra bize söylemişlerdi. Biz evladımızın öldürüldüğünü bilmeden uyuduk o gece yataklarımızda. Ne acı.'' dedi.