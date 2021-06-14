‘Fips’in peşinden giderken kılıcı buldum’

Nördlingen’de orman gezisi sırasında bulduğu ‘Otuz Yıl Savaşları’ndan kalma 400 yıllık tarihi kılıcı müzeye teslim eden İlyas Gülmez, Hürriyet’e konuştu: “Köpeğimiz ‘Fips’ bir anda ormanın içine doğru koşmaya başladı. Ben de onu yakalamak için peşinden gidince kılıcı buldum.”
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Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Nördlingen kentinde yaşayan 12 yaşındaki oğlu İlyas Gülmez, ailesiyle birlikte ormanda geziye çıktılarında ağaç dibine saplanmış üzeri yapraklarla kaplı bir kılıç buldu. Kılıcı eve getiren aile, tarihi niteliği olduğunu düşünüp durumu tarihi eserleri koruma kurumuna bildirdi. Kurum ise kılıcın kent müzesinde kontrol edilmesini istedi.
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Aile tarafından Nördlingen Müzesi’ne götürülen kılıcın 16’ncı yüzyıldan kalma olduğu ve ‘Otuz Yıl Savaşları’ esnasında bölgede gerçekleşen meydan muhaberesinde kullanıldığı anlaşıldı. Uzmanlar tarafından temizlenen tarihi kılıç, müzenin özel bölümünde sergilenmeye başlandı. Kısa bir süre önce de müze yönetiminin yaptığı basın açıklamasıyla İlyas’ı tüm Almanya tanıdı. Tarihe çok meraklı olduğunu ve bölgedeki tüm tarihi ören yerleriyle kale harabelerini ailesiyle dolaştığını söyleyen ortaokul beşinci sınıfa giden İlyas’la konuştuk.
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“Annem, babam, küçük kız kardeşim ve köpeğimiz ‘Fips’ ile düzenli olarak orman gezisine çıkıyoruz. O gün Fips aniden ormanın içine doğru koşmaya başladı. Ben de yakalamak için peşinden gittim. Yine her zaman olduğu gibi çevreyi inceliyordum. O arada büyük bir ağacın dibine saplanmış bir nesne gördüm. Önce ağaç dalı sandım, yanına yaklaşıp çevresindeki yaprakları temizleyince metal olduğunu anladım. Çok paslanmıştı, hemen ailemin yanına koştum, babam gelip çıkardı. Kılıç olduğunu gördük.”
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Sözü orada İlyas’ın polis memuru babası Abdurrahman Gülmez (35) aldı: “Bulduğumuz kılıcın tarihi bir obje olduğunu tahmin edince durumu Tarihi Eserleri Koruma Kurumu’na bildirdik. Onlar da nerede, nasıl bulduğumuzu, harita üzerinde çizerek bildirmemizi istediler. Biz de gerekli bilgileri gönderdik. Gelen cevapta müzede kontrol ettirmemiz önerisinde bulundular. İlyas’la gidip müzeye teslim ettik.” Basında çıkan haberlerin oğlunu oldukça motive ettiğini belirten Abdurrahman Gülmez, “Türk-Alman ailesi olarak çok mutlu olduk” diyor.
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İlyas’a tarih merakının nereden geldiğini soruyoruz. Başlıyor anlatmaya: “Büyük dedem Almanya’ya Kapadokya bölgesinden, Ürgüp’ten gelmiş. Kapadokya çok güzel, oradaki tarihi yerleri hep severek geziyorum. Almanya’da bulunduğumuz bölgede de çok sayıda kale kalıntısı var. Onları hep ziyaret ederiz. Tarihi kitaplar, hikâyeler okumayı severim. Define aramaya da ilgim var, fakat yasak, izinsiz olmuyor.”
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Gelecekte hangi mesleği yapmak istersin?: “İleride mimar olmayı düşünüyorum. Eski, yeni her türlü binalara ilgim var. Derslerden fırsat buldukça ‘Minecraft’ diye bir bilgisayar oyunu var. Orada kendi kurguladığım binaları, yapıları tasarlıyorum. Buna bana büyük zevk ve heyecan veriyor. Ayrıca yeni fikirler keşfetmeme yardımcı oluyor.”