‘Fips’in peşinden giderken kılıcı buldum’

“Annem, babam, küçük kız kardeşim ve köpeğimiz ‘Fips’ ile düzenli olarak orman gezisine çıkıyoruz. O gün Fips aniden ormanın içine doğru koşmaya başladı. Ben de yakalamak için peşinden gittim. Yine her zaman olduğu gibi çevreyi inceliyordum. O arada büyük bir ağacın dibine saplanmış bir nesne gördüm. Önce ağaç dalı sandım, yanına yaklaşıp çevresindeki yaprakları temizleyince metal olduğunu anladım. Çok paslanmıştı, hemen ailemin yanına koştum, babam gelip çıkardı. Kılıç olduğunu gördük.”