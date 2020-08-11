KRALÄ°Ã‡E YIKILDI Prens Charles ve KraliÃ§e 2. Elizabeth de Markle'Ä±n yeni hayatÄ±na ve protokol kurallarÄ±na uyum saÄŸlamasÄ± iÃ§in gereken eÄŸitimleri ona vermek konusunda ellerinden geleni yaptÄ±. Hatta Markle'Ä±n, bir kraliyet ailesi Ã¼yesi olarak Ã¶ÄŸrenmesi gerekenleri kavramak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸi de belirtiliyor. Ä°ki yazar, KraliÃ§e'nin, torunu ile eÅŸinin aileden ayrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸinde yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.