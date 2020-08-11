Finding Freedom adlÄ± kitapta Prens Harry ve Meghan Markle ile ilgili çarpÄ±cÄ± iddialar ortaya atÄ±ldÄ±
Ä°ngiliz kraliyet ailesinden ayrÄ±lÄ±klarÄ± olay yaratan Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n kapalÄ± kapÄ±lar ardÄ±nda yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Finding Freedom adlÄ± kitap sonunda raflara yerini aldÄ±.Â
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Ã‡ARPICI Ä°DDÄ°ALAR
Bir sÃ¼redir bazÄ± gazetelerde alÄ±ntÄ±larÄ± yayÄ±nlanan kitap, 31 Mart'da resmi olarak aileden ayrÄ±lan Harry ve Meghan Markle ile ilgili Ã§arpÄ±cÄ± iddialara yer veriyor.
Omid Scobie ve Carolyn Durand'Ä±n kaleme aldÄ±ÄŸÄ± kitapta yer verilen iddialara gÃ¶re, iÅŸlerin buraya varmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli sebebi, Prens Harry ile aÄŸabeyi Prens William arasÄ±nda yaÅŸanan ve giderek bÃ¼yÃ¼yen anlaÅŸmazlÄ±klar.
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BÄ°R TÃœRLÃœ BENÄ°MSEYEMEDÄ°
Ä°ki yazarÄ±n ileri sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re William ile Harry arasÄ±ndaki gerilimin en Ã¶nemli sebeplerinden biri Meghan Markle konusunda aynÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸmamalarÄ±. Prens William'Ä±n, kardeÅŸinin aÅŸÄ±k olduÄŸu kadÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ benimseyememesi.
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HÄ°TAP ÅžEKLÄ° GERÄ°LÄ°MÄ° ARTIRDI
Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re William, Meghan Markle'dan sÃ¼rekli "o kÄ±z" diye sÃ¶z ediyordu. Bu durum da iki kardeÅŸin arasÄ±nÄ±n giderek aÃ§Ä±lmasÄ±na neden oldu.
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GERÄ°LÄ°M GÃ–RÃœNDÃœÄžÃœNDEN DAHA FAZLA
Finding Freedom adlÄ± kitapta iki kardeÅŸ arasÄ±nda yaÅŸananlarla ilgili Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± baÅŸka iddialar da yer alÄ±yor.
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GÃœNAH KEÃ‡Ä°SÄ° Ä°DDÄ°ASI
Bunlardan birine gÃ¶re, Harry aÄŸabeyi iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶revlilerden de rahatsÄ±zdÄ±. Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Prens Harry, Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n aÄŸabeyini son derece iyi gÃ¶sterdiÄŸini ve kendisini "gÃ¼nah keÃ§isi" ilan ettiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordu.
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KAYINPEDERÄ°NÄ° BABA YERÄ°NE KOYDU
Ä°ki yazarÄ±n iddiasÄ±na gÃ¶re Meghan Markle ile Prens Charles'Ä±n arasÄ± da gayet iyiydi. Ã–yle ki Markle, arasÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ dÃ¼zeltemediÄŸi babasÄ±nÄ±n yerine Prens Charles'Ä± koymuÅŸtu.Â
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KRALÄ°Ã‡E YIKILDI
Prens Charles ve KraliÃ§e 2. Elizabeth de Markle'Ä±n yeni hayatÄ±na ve protokol kurallarÄ±na uyum saÄŸlamasÄ± iÃ§in gereken eÄŸitimleri ona vermek konusunda ellerinden geleni yaptÄ±. Hatta Markle'Ä±n, bir kraliyet ailesi Ã¼yesi olarak Ã¶ÄŸrenmesi gerekenleri kavramak iÃ§in bÃ¼yÃ¼k Ã§aba gÃ¶sterdiÄŸi de belirtiliyor. Ä°ki yazar, KraliÃ§e'nin, torunu ile eÅŸinin aileden ayrÄ±lÄ±k kararÄ±nÄ± Ã¶ÄŸrendiÄŸinde yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sÃ¼rdÃ¼.
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'DESTEKLENMEDÄ°K' Ä°DDÄ°ASI
Prens Harry ve Meghan Markle'Ä±n, William ile eÅŸi Kate Middleton'Ä±n popÃ¼laritesini artÄ±racak iyi roller verilmesini kendilerinin ise yeterince destek gÃ¶rmemesini bir tÃ¼rlÃ¼ kabullenememesi kitapta yer alan iddialar arasÄ±nda.Â
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'MONARÅžÄ° YIKILACAK' KORKUSU
Kitap, Ã¶zellikle Harry ve William arasÄ±ndaki gerilimin gÃ¼n yÃ¼zÃ¼ne Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra birÃ§ok kiÅŸi tarafÄ±ndan dillendirilen baÅŸka bir iddiayÄ± da gÃ¼ndeme taÅŸÄ±yor. Buna gÃ¶re Ä°ngiliz kraliyet ailesinin kÄ±demli Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, iki kardeÅŸ arasÄ±ndaki bu gerilimin, ailenin, daha doÄŸrusu monarÅŸinin sonunu getireceÄŸinden korkuyor.
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Ä°LGÄ°NÃ‡ Ä°DDÄ°ALAR
Bu arada kitapta, Markle'Ä±n aileye katÄ±lmadan Ã¶nce yaÅŸadÄ±klarÄ±yla ilgili iddialar da var.
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EVLENMEDEN Ã–NCE KOMANDO EÄžÄ°TÄ°MÄ°
Buna gÃ¶re Prens Harry ile iliÅŸkisi kamuoyuna yansÄ±dÄ±ktan sonra Markle bir tÃ¼r komando eÄŸitimi aldÄ±.Â Â Ä°ngiltere'nin seÃ§kin birliklerinden olan SAS Ã¼yeleri iÃ§in uygulanÄ±n eÄŸitimin kÃ¼Ã§Ã¼k bir parÃ§asÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ Markle.
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TEHDÄ°T ALIYORLARDI
Ä°ki gÃ¼n sÃ¼ren bu eÄŸitim sÄ±rasÄ±nda Markle, Ã¶zellikle "kaÃ§Ä±rÄ±lma" konusunda eÄŸitildi. Kendisini kaÃ§Ä±ranlarla nasÄ±l iletiÅŸim kurmasÄ± gerektiÄŸi Ã¶ÄŸretildi. Buna gerekÃ§e olarak da Ã§iftin, birÃ§ok kiÅŸiden tehdit almasÄ± gÃ¶sterildi.
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TÃœM AÄ°LEYE EÄžÄ°TÄ°M
AslÄ±nda ailenin bÃ¼tÃ¼n kÄ±demli Ã¼yeleri benzer durumlar iÃ§in Ã¶zel bir eÄŸitimden geÃ§iriliyor.