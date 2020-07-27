Fındık fiyatları ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan 2020 fındık fiyatlarını açıkladı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Erdoğan fındık fiyatları ile ilgili şunları söyledi;



Fındık fiyatları sezon içinde 18 20 lira arasında seyir etmişti. Fındık ihraç fiyatının kg'da 5.8 dolardan 6,72 dolara yükselmesiyle ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Tabi bu rakamları bilmeyenler bilseler de anlamını kavramayanlar tamamen yanlış bilgilerle milletimizin kafasını karıştırmak için uğraşıyor. Bu tür hezeyanları kenara bırakıyorum. Bizim yetki ve güç kaynağımız da milletimizdir.