Fındık fiyatları 2021 ne kadar oldu? - Cumhurbaşkanı Erdoğan TMO'nun levant ve kabuklu fındık alım fiyatını açıkladı!

Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık.