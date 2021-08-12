Fındık fiyatları 2021 Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı! Fındık fiyatları ne kadar? İşte TMO'nun levant fındık alım fiyatı
Fındık fiyatları için beklenen açıklama geldi. Çiftçilerin merak ettiği Fındık fiyatları ne kadar oldu? sorusunun yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belli oldu. Dün akşam Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) 2021 yılı fındık alım fiyatlarını duyurdu. "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira." diyen Cumhurbaşkanı, levant fındık alım fiyatının detaylarını da paylaştı. İşte, 2021 yılı fındık fiyatları hakkında öne çıkan başlıklar.
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2021 fındık alım fiyatları için beklenen açıklama geldi. TMO'nun fındık alım fiyatı kesinleşti. Ağustos ayı ile çiftçilerin gündemine gelen fındık fiyatları için Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yaptığı açıklamada, " İlave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor." dedi.
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FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dış siyasetteki mücadele alanlarından iç politikadaki sıcak tartışmalara, gündeme dair tüm kritik gelişmeleri Kanal D-CNN TÜRK ortak yayınında değerlendirdi. Fındık fiyatları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;
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Bugüne kadar buğdaydan bakliyata ve çaya kadar pek çok ürünün alım fiyatlarını açıklamıştık. Kuraklık, sel, yangın gibi felaketlerde zarar gören çiftçilerimizin ve hayvancılarımızın zararlarını da telafi ediyoruz. Özellikle Karadeniz Bölgesi'nde çayla birlikte temel geçim kaynağı fındık.
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Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite fındık için kg başına 27 lira. Levant kalite fındık içinse kg başına 26 buçuk liradır. Yüksek randımanlı fındığına en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize verdiğimiz alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kg'de 2 lira olarak veriyoruz.
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Tüm bunları fiyatlara ilave ettiğimizde fındık fiyatları kg'de 29 buçuk ile 30 lira arasında gerçekleşiyor.