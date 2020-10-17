Filyos Limanı nerede? Yeni doğalgaz rezervinde adı geçen Filyos Limanı’nın konumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğalgaz rezervi açıklamalarında adı geçen Filyos Limanı’nın konumu merak konusu oldu. Doğalgaz aramalarının karadaki merkezi Filyos Limanı'ndaki TPAO üssünde ise hummalı çalışma sürüyor. Peki, Filyos Limanı nerede? İşte yeni doğalgaz rezervinde adı geçen Filyos Limanı’nın konumu
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gündemdeki haberler ardından Filyos Limanı'nın konumu bir kez daha gündeme geldi. Karadeniz kıyısında yer alan ve Zonguldak Çaycuma ilçesine bağlı olan Filyos Limanı doğalgaz rezervinin karadaki üssü olarak biliniyor.
2
Abone Ol
FİLYOS LİMANI'NIN KONUMU
Türkiye Karadeniz’e komşu ülkeler arasında en uzun kıyı şeridine sahip ülke konumundadır. Karadeniz kıyısında yer alan Filyos Limanı tamamlandığında 25 milyon ton/yıl kapasiteye sahip olacak şekilde altyapı inşaatı sürdürülmektedir. Türkiye'nin üç büyük limanından biri olması planlanan Filyos Limanı'nın altyapı inşaatının 2020 yılında, üst yapısının 2023 yılında tamamlanması beklenmektedir. Liman geniş bir hinterland alanına sahiptir.
3
Abone Ol
Başta Karadeniz Havzası ve Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere ülkenin ulusal ve uluslararası ticareti Filyos Limanı ile sağlanacaktır. Filyos Limanı konteyner, dökme yük ve kuru yükleri elleçlemek üzere gerekli liman tesislerini bünyesinde barındırmaktadır. Filyos Limanı, serbest bölge ve endüstri bölgesi yatırımlarıyla birlikte bölgeye gelecek yatırımları tamamlar niteliktedir.