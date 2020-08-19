Filyasyon uygulaması nedir? Türkiye'de filyasyon ekipleri nasıl çalışıyor? İşte filyasyon kelimesinin anlamı ve detaylar

CİDDİ BİR SAĞLIK ORDUSU Filyasyon ekibinin Ankara grubunda 900 kişi var. Tüm Türkiye’de ciddi bir sağlık ordusu demek bu. Bizim Halk Sağlığı Bilgi Sistemi’miz var. Bu sistemi sürekli süzüyoruz. Yeni bir hasta gördüğümüz an telefonla arıyoruz. Sonra sahadaki ekiplerimize haber verilerek önce hasta izole ediliyor. (Durumu ağırsa hastanede, değilse evde.) Daha sonra da temaslıları tek tek tespit ediliyor. Hasta ile aynı evi paylaşan temaslılara öncelikle farklı odalarda ya da birbirlerinden çok uzakta oturmalarını tavsiye ediyoruz.



Aynı eşyaları kullanmamalarını istiyoruz. Bizden sonra bu kişileri aile hekimleri arayıp semptom sorgulaması yapıyorlar. Öncelikle kişilere ‘ateşiniz var mı, öksürük şikâyetiniz oldu mu, nefes darlığınız var mı, kimlerle temas ettiniz’ diye soruyoruz. Hep en başa dönüyoruz ve çalıştığı işyerinden, ki bir kişi bile olsa, onu ve temaslıları izlemeye başlıyoruz. Hastadan sürüntü alırken özel kıyafetimizi giyiyoruz, maske takıyoruz, hijyen kurallarına çok önem veriyoruz. Eve gelir gelmez hemen duşa giriyoruz.”

ZONGULDAK’TA YÜZDE 99 TAKİP

Temaslı takibinin en yüksek oranda sonuçladığı il yüzde 99 ile Zonguldak. En düşük il ise yüzde 92 ile Şanlıurfa. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul’da şu an 1200 filyasyon ekibi görev alıyor.”