Filyasyon nedir ve ne demek? Filyasyon hakkında resmi bilgiler

Hurriyet Gazetesi muhabiri Meltem Özgenç filyasyon ekibini yakından takip etti..



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “COVID-19’da, vaka hızının düşüşe geçmesindeki en önemli başarı filyasyona ait” sözlerinin ardından tüm gözler bu işi yürüten filyasyon ekiplerine çevrildi. Dünyada sadece Türkiye’nin uyguladığı filyasyonun ne olduğunu öğrenmek için merkezlerine girdik. Türkiye çapında 4 bin 600 kişilik ekip tek tek koronavirüslü hastaların son temas ettiği kişilerin listesini çıkarıyor. Bu kişiler bulunarak ateş, öksürük gibi semptomları olup olmadığı öğreniliyor. Temaslı listesindekiler karantinaya alınarak virüs bulaşmışsa başkalarına da geçmesi önleniyor.

Bulaşıcı bir hastalıkla ilgili temas zincirinin tarandığı ‘filyasyon’, vatandaşın hayatına koronavirüsle girdi. Oysa Türkiye bu işlemi tüm bulaşıcı hastalıklarda, enfeksiyon zincirini kırmak için kullanıyor. COVID-19 ile birlikte dünyada sadece Türkiye’nin uyguladığı filyasyonun nasıl uygulandığını Hürriyet olarak yerinde araştırdık. Türkiye genelinde 4 bin 600’e yakın sağlık personelinin görev aldığı filyasyon ekipleri, 3’er kişi halinde ve 24 saat esasına göre çalışıyor. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Birim Sorumlusu Dr. Kerime Altunay, işlem ile COVID-19 hastası ile temaslıların tek tek incelendiğini belirterek Hürriyet’e şunları söyledi:

HASTALIK GELMEDEN“Bizim Türkiye olarak bir pandemi planımız vardı. Koronavirüsün Çin’de çıkışıyla birlikte ocak ayında bu planı revize ettik ve uygulamaya koyduk. Hatta hastalık ülkeye gelmeden filyasyona başladık. Tabii kimseyi izole etmedik. Sadece semptom var mı diye baktık. Çünkü bazı hastalıkların belirtileri koronavirüsle benzer olabiliyor. Her belirtiyi tek tek kontrol ettik.