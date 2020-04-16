Filyasyon ne demek, nedir? Filyasyon ekibi ne yapar? Sağlık Bakanı yanıtladı

BAKAN KOCA'DAN FİLYASYON TANIMI Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüne karşı filyasyon çalışmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Bakan Koca, şunları söyledi;Yayılma hızını kontrol altına almaya başladık. Filyasyon kelimesini çok duydunuz. İşte bu ağırlıklı filyasyonla oldu. Bu kelimeyi ilerideki günlerde unutmayacaksınız. Filyasyon bildiğiniz gibi bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin tanınmasının adıdır. Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz filyasyon uygulaması ile sağladık.



Filyasyonda neler oluyor. Bu kişilere ulaşılıyor. Tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor.



Filyason uygulaması soruya güçlübir cevap getiriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip. Salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyada birçok ülke ise filyasyonu kullanmayıp sadece şikayetle ilerliyor.



Türkiye'de ölüm artış hızındaki yavaşlama 5. haftada gerçekleşmiştir. En erken yakalan ülkeyiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması mücvadelede doğru yolda olduğumuzun, tedbirlerin sonuç verdiğini ve sonuç alcağımızın işaretidir. Yöntemi ilkece benimseyen en yaygın şekilde filyasyon yapan Türkiye'dir.