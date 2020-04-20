Filyasyon ne demek? Filyasyon yöntemi nedir? Filyasyon ekibi ne iş yapar?

FİLYASYON EKİPLERİ NE YAPAR? Kovid-19 ile mücadele kapsamında, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yürüten sağlık çalışanları, mücadelenin "gizli kahramanları" olarak görev yapıyor.



Türkiye'de 81 ilde yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, Kovid-19 ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.



Filyasyon çalışmasında yüzde 99 ile temaslı takibin en yüksek oranda sonuçlandığı iller arasında yer alan Konya'da 130 filyasyon ekibi, büyük bir titizlikle görev yapıyor.



Bu ekipler, vakanın hikayesi alınır alınmaz harekete geçip, hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadırlar. Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler, sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimleri çalışmalarını takip etmektedirler. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır.