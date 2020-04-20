Filyasyon ne demek? Filyasyon yöntemi nedir? Filyasyon ekibi ne iş yapar?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 'COVID-19’da, vaka hızının düşüşe geçmesindeki en önemli başarı filyasyona ait', 'Filyasyon kelimesini bu süreçte çok duydunuz. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız' sözleri ardından 'filyasyon' teriminin anlamı merak konusu oldu. Filyasyon ekipleri biri doktor, biri sağlık memuru, biri yardımcı personel olmak üzere ortalama 3 kişiden oluşan ekipler. Peki, filyasyon ne demek? Filyasyon yöntemi nedir? Filyasyon ekibi ne iş yapar?
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1
Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nca kurulan 'filyasyon sistemi' ölüm ve vaka artış hızının düşmesinde en önemli etken. Filyasyonda Corona virüsü vakalarına ulaşılıyor, izlem altına alınıyor, tanı konanlar izole ediliyor ve tedavilerine başlanıyor” Peki, filyasyon ne demek? Filyasyon yöntemi nedir? Filyasyon ekibi ne iş yapar?
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FİLYASYON NE DEMEK?
Bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında vakaların bildiriminden sonra hastalık etkenini, kaynağını, bulaşma yolunu saptamak ve korunma ve kontrol önlemlerini almak amacıyla yapılan saha incelemesidir. Bu inceleme sırasında vaka ile teması olanlar da koruma ve kontrol önlemlerine dahil edilir.
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FİLYASYON NE DEMEK?
Saha incelemesi (filyasyon) vakanın bildirimi sonrasında kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır.
Vaka görüldüğünde filyasyon çalışması gerektiriyorsa hastalık geriye doğru taranır. Filyasyon çalışması kapsamında, vakanın kaynağını bulmak ve belirlemek için çalışmalar yapılır. Hasta ve hastayla teması olanlar da dahil koruma altına alınması önlemleri uygulanır.
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FİLYASYON EKİPLERİ NE YAPAR?
Kovid-19 ile mücadele kapsamında, virüsü taşıyanların temas ettiği kişileri tespit etmek amacıyla sahada filyasyon çalışması yürüten sağlık çalışanları, mücadelenin "gizli kahramanları" olarak görev yapıyor.
Türkiye'de 81 ilde yapılan filyasyon çalışmasında, virüsü taşıyanlarla teması olmuş kişilere ulaşan, yeni tanı süreçlerini başlatan filyasyon ekipleri, Kovid-19 ile mücadelenin sahadaki en aktif üyeleri arasında bulunuyor.
Filyasyon çalışmasında yüzde 99 ile temaslı takibin en yüksek oranda sonuçlandığı iller arasında yer alan Konya'da 130 filyasyon ekibi, büyük bir titizlikle görev yapıyor.
Bu ekipler, vakanın hikayesi alınır alınmaz harekete geçip, hastanın temas halinde olduğu listelenmiş kişileri 48-49 saat zaman zarfında taramaktadırlar. Ekipler, doğrudan bu kişilerin adreslerine ulaşmaktadır. Ekipler, sahada mobil cihazlarla hareket etmekte, merkez birimleri çalışmalarını takip etmektedirler. Her yeni vakada hastalığa karşı ağ yeniden kurulmaktadır. Erken tanılarla hem yayılma önlenmekte hem de risk grubunda olan bazı kişilerin belki de hayatları kurtarılmaktadır. Filyasyon çalışması 81 ilimizde yapılmaktadır.