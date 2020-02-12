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Haber Giriş: 12 Şubat 2020 - 08:55, /

Filmimiz seyirciye emanet

14 Şubat’ta vizyona girecek “Masallardan Geriye Kalan” filminin basın gösterimi önceki gün gerçekleşti. Oyuncular, yapımın artık seyirciye emanet olduğunu söyledi.

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1

Başrollerinde Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan’ın yer aldığı “Masallardan Geriye Kalan” filminin önceki gün Soho House İstanbul’da özel gösterimi yapıldı. 14 Şubat’ta vizyona girecek yapımın yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Filmin soundtrack’i “Affedebilsem Kendimi” ise başrol Özgür Çevik seslendirdi. Oyuncular, dört farklı ülkede gerçekleşen çekim sürecinde çok iyi bir uyum yakaladığını söyledi. Yağcıoğlu, “Bu filmde aşkta affetmenin güzelliğini anlattık. Film artık seyirciye emanet.”

2

Açelya Topaloğlu

3

İlayda Akdoğan

4

Melis Birkan

5

Pınar Altuğ

6

Tolga Sarıtaş

7

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