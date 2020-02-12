Filmimiz seyirciye emanet

Başrollerinde Özgür Çevik ve İlayda Akdoğan’ın yer aldığı “Masallardan Geriye Kalan” filminin önceki gün Soho House İstanbul’da özel gösterimi yapıldı. 14 Şubat’ta vizyona girecek yapımın yönetmen koltuğunda Uğur Yağcıoğlu oturuyor. Filmin soundtrack’i “Affedebilsem Kendimi” ise başrol Özgür Çevik seslendirdi. Oyuncular, dört farklı ülkede gerçekleşen çekim sürecinde çok iyi bir uyum yakaladığını söyledi. Yağcıoğlu, “Bu filmde aşkta affetmenin güzelliğini anlattık. Film artık seyirciye emanet.”