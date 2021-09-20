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Gündem
Anıl ATAR/ADANA, (DHA)-
Haber Giriş: 20 Eylül 2021 - 12:17 | 

Film gibi dolandırıcılık! Lüks tatil fotoğrafları ortaya çıktı

İnternet üzerinden daha önce dolandırdıkları hemşire E.D. adına sahte satılık cep telefonu ilanı açıp 24 ilde 34 kişiyi dolandırıp, polisin operasyonuyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerden Atilla Cingiz (34) ile eşi Habibe Cingiz’in (30), dolandırdıkları parayla yaptıkları tatilin fotoğrafları ortaya çıktı. Şüphelilerin, polisin takibini zorlaştırmak için mağdurların birbirlerine para göndermelerini sağladıkları bu yöntem, başrollerini Yılmaz Erdoğan ve Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı 'Organize İşler 2 Sazan Sarmalı' filmini akıllara getirdi.

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