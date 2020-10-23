Filiz Akyüz kimdir, nasıl öldü? Müge Anlı’da Filiz Akyüz’ün ölümü araştırılıyor

Osmaniye'de boşanmak üzere olduğu kocası ile yaşadığı evde gaz patlamasına marız kalan Filiz Akyüz, bir süre yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitirdi. Boşanma kararı aldıktan sonra ailesinin evine taşınan genç kadın, çocuğunu görmek için evden çıktı ancak bir daha geri dönemedi.