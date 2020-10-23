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Haber Giriş: 23 Ekim 2020 - 11:37 | 

Filiz Akyüz kimdir, nasıl öldü? Müge Anlı’da Filiz Akyüz’ün ölümü araştırılıyor

Filiz Akyüz’ün şüpheli ölümü Müge Anlı’ya konu oldu. Kızlarının ölümünün ardındaki sır perdesinin aralanmasını isteyen Filiz Akyüz’ün ailesi Müge Anlı ve ekibine başvurdu. Aile kızlarının boşanma aşamasındaki eşinden şüpheleniyor. Peki, Filiz Akyüz kimdir, nasıl öldü?

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Osmaniye'de boşanmak üzere olduğu kocası ile yaşadığı evde gaz patlamasına marız kalan Filiz Akyüz, bir süre yaşam mücadelesi verdikten sonra yaşamını yitirdi. Boşanma kararı aldıktan sonra ailesinin evine taşınan genç kadın, çocuğunu görmek için evden çıktı ancak bir daha geri dönemedi.

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Kızlarının ölümünün kaza olmadığını düşünen aile ise şüpheli ölümün arkasındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için Müge Anlı'dan yardım istedi. Acılı aile kızlarının neden oraya gittiğini bilmediklerini ve ölümünün sorumlusu olarak boşanmak üzere olduğu Özkan Akyüz'ü gördüklerini belirtti.

3“EŞİM BİR GÜN BENİ ÖLDÜRÜR”
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“EŞİM BİR GÜN BENİ ÖLDÜRÜR”

Filiz Akyüz’ün iş arkadaşı Müge Anlı programına telefonla bağlandı. Ayrılmak isteyen Filiz’in ailesi tarafından destek görmediğini söyleyen arkadaşı, genç kadının eşi tarafından şiddet gördüğünü ve kendisine “eşim bir gün beni öldürür” dediğini söyledi.

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