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Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 07:00 | 

Filiz Akın, Asuman Dabak, Halil Sezai, Koray Avcı, Gökhan Özen...Ünlülerden haberler

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Telefonu elinden düşmedi
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Telefonu elinden düşmedi

Çeşme tatiline devam eden Asuman Dabak, önceki gün The of Momo Beach’te görüntülendi. Elinden cep telefonunu düşürmeyen oyuncu uzun süre biriyle sohbet etti. Dabak’ın telefonla konuşurken attığı kahkahalar da dikkat çekti. (Deniz BOY)

2Herkesten uzak
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Herkesten uzak

Uzun süredir ortada görünmeyen Halil Sezai, Bodrum’da objektife takıldı. Azka Otel’de erkek arkadaşlarıyla tatil yapan şarkıcı sahilin en uç köşesine geçerek herkesten uzakta denize girdi. (Ali KESER)

3Suşi aşerdi
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Suşi aşerdi

Futbolcu Gökhan Töre, 4 aylık hamile eşi Buket Töre ile önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Bir suşi restoranında yemek yiyen çift, muhabirlerin sorularını “Teşekkür ederiz. Çok mutluyuz” diyerek yanıtsız bıraktı.(Sayit DURMAZ)

4Kadının olmadığı yerde şarkı olmaz
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Kadının olmadığı yerde şarkı olmaz

Koray Avcı önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Oyuncu olmayı düşünürüm ancak kendi yazdığım senaryoyu oynarım. Herkes her işi yapabilir algısı yaratmak istemiyorum ama sinema geçmişim olduğu için oyunculuğa da adım atabilirim” dedi.

5
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Konser sırasında kadına şiddet konusuna dikkat çeken Avcı; “Kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa, mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Taramıyorsa dünya dönmüyordur. Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, şarkı olmaz. Ben artık Türkiye’nin, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet duymak görmek istemiyorum. O yüzden şiir okumuyorum, onun yerine saçlarımı tarıyorum” diyerek sahnede saçlarını taradı. Avcı’nın bu davranışı sevenleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. ( Ali KESER)

6Yumurcak’ın doğum günü
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Yumurcak’ın doğum günü

Usta oyuncu Filiz Akın, 55 yaşına basan oğlu İlker İnanoğlu’nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Oğluyla bir videosunu paylaşan Akın, “Bugün oğlumun doğum günü. Biricik Yumurcak’ımın sevdikleriyle sağlıklı, başarılı ve mutlu olmasını bütün kalbimle diliyorum. Bu video anne oğulun sabah sohbetinden” dedi.

7İlk kitap heyecanı
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İlk kitap heyecanı

Uzun zamandır Amerika’da yaşayan Gökhan Özen, yazdığı ilk kitabı tamamlamak üzere olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Yalandan Hikayeler” adını verdiği kitabıyla ilgili detayları şöyle anlattı: “Arada ortadan kaybolsam da sebeplerim var. Oturdum yazıyorum. Gerçek sandığın birçok şeyin de yalan olduğu bu dünyada biraz yalandan hikayeler anlatayım dedim. İlk kitabım ‘Yalandan Hikayeler’i bitirmeme çok az kaldı. İçinde heyecanlı öyküler var.”

8Eşiyle duygusal klip
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Eşiyle duygusal klip

Neslim Güngen, eylül ayında piyasaya çıkacak sözü ve müziği Emirkan’a ait ismini henüz duyurmadığı duygusal şarkının klibinde eşiyle kamera karşısına geçti. Riva’da bir çiftlikte çekilen klipte ikili, ayrılmak isteyen ama ayrılmayan bir çifti canlandırdı. Güngen, “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Eşim İnanç Güngen klibimde beni kırmayarak kamera karşısına geçti” dedi.

9Kolombiya basınında
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Kolombiya basınında

Murat Evgin, geçtiğimiz ay 20 ülkede müzikseverlerle buluşturduğu “Yaralı Kuşlar” soundtrack albümü ile Kolombiya’nın en köklü gazetelerinden El Nuevo Siglo’ya haber oldu. Gazete Evgin’i “Başarılı dizilerin arkasındaki ses” başlığıyla tanıttı. Aynı gün TV kanalı Caracol TV’nin de haber bülteninde yer aldı.

1028 Ağustos’ta vizyonda
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28 Ağustos’ta vizyonda

Senaristliğini ve yapımcılığını Uğur Karakuzu’nun üstlendiği “İntikam Soğuk Duş” adlı sinema filminin vizyon tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Engin Akyıldırım’ın yaptığı film, 28 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak. Çekimleri Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan “İntikam Soğuk Duş”ta Gümrah Tolu, Alpay Atilla, Sezen Aşırt, Hakan Türkyılmaz ve Muhammet Toy rol alıyor.

11Yeni albüm çok yakında
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Yeni albüm çok yakında

Yeni şarkısı “Döndüm Durdum”un klibini yayınlayan Anıl Piyancı, redbull.com’da hakkında merak edilenleri anlattı. Piyancı bu yıl yeni bir albüm çıkaracağını duyurdu: “Yeni şarkılar üretmeye başladık. Tam tarih belli değil ama 2020’de yeni albümüm çıkacak.” Şarkı yazmanın kendisini rahatladığını söyleyen ünlü rap’çi “Stüdyoya girip müzik yapmayı seviyorum. Kötü hissederken söz yazamam. Biraz gücüm yerinde olması lazım” dedi.

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Galaxy Unpacked 2020

Samsung, Galaxy Note 20 serisini, ekranı katlanabilen Galaxy Z Fold 2'yi, akıllı saati Galaxy Watch 3'ü, kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Live'ı ve tableti Galaxy Tab S7 serisini tanıttı. İşte Samsung'un yeni ekosistemi... (Sponsorlu İçerik)

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