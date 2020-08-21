Filiz Akın, Asuman Dabak, Halil Sezai, Koray Avcı, Gökhan Özen...Ünlülerden haberler

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
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1
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Telefonu elinden düşmedi
Çeşme tatiline devam eden Asuman Dabak, önceki gün The of Momo Beach’te görüntülendi. Elinden cep telefonunu düşürmeyen oyuncu uzun süre biriyle sohbet etti. Dabak’ın telefonla konuşurken attığı kahkahalar da dikkat çekti. (Deniz BOY)
2
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Herkesten uzak
Uzun süredir ortada görünmeyen Halil Sezai, Bodrum’da objektife takıldı. Azka Otel’de erkek arkadaşlarıyla tatil yapan şarkıcı sahilin en uç köşesine geçerek herkesten uzakta denize girdi. (Ali KESER)
3
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Suşi aşerdi
Futbolcu Gökhan Töre, 4 aylık hamile eşi Buket Töre ile önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Bir suşi restoranında yemek yiyen çift, muhabirlerin sorularını “Teşekkür ederiz. Çok mutluyuz” diyerek yanıtsız bıraktı.(Sayit DURMAZ)
4
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Kadının olmadığı yerde şarkı olmaz
Koray Avcı önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da sevenleriyle buluştu. Konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayan şarkıcı, “Oyuncu olmayı düşünürüm ancak kendi yazdığım senaryoyu oynarım. Herkes her işi yapabilir algısı yaratmak istemiyorum ama sinema geçmişim olduğu için oyunculuğa da adım atabilirim” dedi.
5
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Konser sırasında kadına şiddet konusuna dikkat çeken Avcı; “Kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa, mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Taramıyorsa dünya dönmüyordur. Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, şarkı olmaz. Ben artık Türkiye’nin, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet duymak görmek istemiyorum. O yüzden şiir okumuyorum, onun yerine saçlarımı tarıyorum” diyerek sahnede saçlarını taradı. Avcı’nın bu davranışı sevenleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. ( Ali KESER)
6
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Yumurcak’ın doğum günü
Usta oyuncu Filiz Akın, 55 yaşına basan oğlu İlker İnanoğlu’nun doğum gününü Instagram hesabından kutladı. Oğluyla bir videosunu paylaşan Akın, “Bugün oğlumun doğum günü. Biricik Yumurcak’ımın sevdikleriyle sağlıklı, başarılı ve mutlu olmasını bütün kalbimle diliyorum. Bu video anne oğulun sabah sohbetinden” dedi.
7
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İlk kitap heyecanı
Uzun zamandır Amerika’da yaşayan Gökhan Özen, yazdığı ilk kitabı tamamlamak üzere olduğunu duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Yalandan Hikayeler” adını verdiği kitabıyla ilgili detayları şöyle anlattı: “Arada ortadan kaybolsam da sebeplerim var. Oturdum yazıyorum. Gerçek sandığın birçok şeyin de yalan olduğu bu dünyada biraz yalandan hikayeler anlatayım dedim. İlk kitabım ‘Yalandan Hikayeler’i bitirmeme çok az kaldı. İçinde heyecanlı öyküler var.”
8
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Eşiyle duygusal klip
Neslim Güngen, eylül ayında piyasaya çıkacak sözü ve müziği Emirkan’a ait ismini henüz duyurmadığı duygusal şarkının klibinde eşiyle kamera karşısına geçti. Riva’da bir çiftlikte çekilen klipte ikili, ayrılmak isteyen ama ayrılmayan bir çifti canlandırdı. Güngen, “Şarkı söylemeyi çok seviyorum. Eşim İnanç Güngen klibimde beni kırmayarak kamera karşısına geçti” dedi.
9
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Kolombiya basınında
Murat Evgin, geçtiğimiz ay 20 ülkede müzikseverlerle buluşturduğu “Yaralı Kuşlar” soundtrack albümü ile Kolombiya’nın en köklü gazetelerinden El Nuevo Siglo’ya haber oldu. Gazete Evgin’i “Başarılı dizilerin arkasındaki ses” başlığıyla tanıttı. Aynı gün TV kanalı Caracol TV’nin de haber bülteninde yer aldı.
10
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28 Ağustos’ta vizyonda
Senaristliğini ve yapımcılığını Uğur Karakuzu’nun üstlendiği “İntikam Soğuk Duş” adlı sinema filminin vizyon tarihi belli oldu. Yönetmenliğini Engin Akyıldırım’ın yaptığı film, 28 Ağustos’ta izleyiciyle buluşacak. Çekimleri Bursa’nın İnegöl ilçesinde yapılan “İntikam Soğuk Duş”ta Gümrah Tolu, Alpay Atilla, Sezen Aşırt, Hakan Türkyılmaz ve Muhammet Toy rol alıyor.
11
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Yeni albüm çok yakında
Yeni şarkısı “Döndüm Durdum”un klibini yayınlayan Anıl Piyancı, redbull.com’da hakkında merak edilenleri anlattı. Piyancı bu yıl yeni bir albüm çıkaracağını duyurdu: “Yeni şarkılar üretmeye başladık. Tam tarih belli değil ama 2020’de yeni albümüm çıkacak.” Şarkı yazmanın kendisini rahatladığını söyleyen ünlü rap’çi “Stüdyoya girip müzik yapmayı seviyorum. Kötü hissederken söz yazamam. Biraz gücüm yerinde olması lazım” dedi.