Filiz Akın, Asuman Dabak, Halil Sezai, Koray Avcı, Gökhan Özen...Ünlülerden haberler

Konser sırasında kadına şiddet konusuna dikkat çeken Avcı; “Kadın saçlarını aynaya bakarak tarıyorsa, mutlaka bir erkek tarafından üzülmüştür. Taramıyorsa dünya dönmüyordur. Kadının olmadığı yerde medeniyet olmaz, şarkı olmaz. Ben artık Türkiye’nin, dünyanın hiçbir yerinde kadına şiddet duymak görmek istemiyorum. O yüzden şiir okumuyorum, onun yerine saçlarımı tarıyorum” diyerek sahnede saçlarını taradı. Avcı’nın bu davranışı sevenleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. ( Ali KESER)