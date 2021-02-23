Filipinler'den İngiltere ve Almanya'ya ilginç teklif: Aşı karşılığında hemşire!

İNGİLTERE, ALMANYA VE FİLİPİNLER'DE KORONAVİRÜS DURUMU İngiltere, dünyanın altıncı en yüksek koronavirüs ölüm oranı ve pandeminin ekonomik etkileriyle mücadele ederken Almanya küresel çapta en fazla vakaya sahip 10'uncu ülke konumunda. Her iki ülkede şu ana kadar toplam 23 milyon kişi aşılandı.