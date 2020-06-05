Fikret Kuşkan’ın itirazı reddedildi

Kuşkan, yeniden evlenip bir bebeği olduktan sonra eski eşinin hırçınlaştığını itiraz dilekçesinde belirtti.
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Oyuncunun avukatı, “Kerimoğlu, açtığı davalar ile Fikret Kuşkan’ı huzursuz etmeye çalışmaktadır. Kerimoğlu, Kuşkan’a ‘Çocuğuna karşı sorumluluklarını adam gibi üstlen, komplekslerinden sıyrıl yoksa onu tatillerde bile zor görürsün’ diyerek tehdit etmektedir” dedi.
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Ancak mahkeme, tedbir kararının usulüne uygun olarak verildiği ve yasaya aykırı bir durumun olmaması nedeniyle oyuncunun itirazını reddetti.