Figüran olarak başlamıştı... Şimdi bölüm başı servet kazanıyor!

'Evden kaçtım' "Oyunculuk okumak niyetiyle yola çıktım. İstanbul beni çok korkuttu. Çünkü ailem oyuncu olmamı istemiyordu. İstemediği için para da yok. Evden kaçtım. Hacettepe'ye gittim önce. Sınava girdim. Bilkent'e bile girmedim çünkü oradaki sosyal fark acaba beni üzer mi diye düşündüm. İstanbul'un sınavlarına hiç girmedim. İzmir'i de ailem orda yaşadığı için istemiyordum. Hacettepe'de ilk 30'a girdim ama kazanamadım."