Figüran olarak başlamıştı... Şimdi bölüm başı servet kazanıyor!

Nurgül Yeşilçay'ın ismi hep Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerle anılıyor... Şimdilerde tüm Türkiye'nin tanıdığı oyuncu şöhret basamaklarını yavaş yavaş tırmananlardan.
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Her şey Afyon'da başladı
Nurgül Yeşilçay, 1976 Afyon doğumlu. Ortaokul ve liseyi ailesinin yaşadığı İzmir'de bitirdi.
Eskişehir Anadolu Üniversitesi mezunu olan oyuncunun hayalinde hep oyuncu olmak varmış... Öyle ki bu uğurda evden bile kaçmış!
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'Evden kaçtım'
"Oyunculuk okumak niyetiyle yola çıktım. İstanbul beni çok korkuttu. Çünkü ailem oyuncu olmamı istemiyordu. İstemediği için para da yok. Evden kaçtım. Hacettepe'ye gittim önce. Sınava girdim. Bilkent'e bile girmedim çünkü oradaki sosyal fark acaba beni üzer mi diye düşündüm. İstanbul'un sınavlarına hiç girmedim. İzmir'i de ailem orda yaşadığı için istemiyordum. Hacettepe'de ilk 30'a girdim ama kazanamadım."
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'Harcımı belediye yatırdı'
Hacettepe hüsranından sonra rotayı Eskişehir'e çevirmiş Nurgül Yeşilçay:
"Eskişehir'i kazandım. Biliyorum bizimkilerin para vermeyeceğini. Kazandım, gitmek istiyorum. İzmir Belediyesi'ne gittim. Dedim ki 'Benim harç yatıracak param yok'. Sağ olsunlar onlar harç harcımı yatırdı."
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'İstikamet İstanbul'
Okul bittikten sonra İstanbul'un taşı toprağı altın deyip düşmüş yollara...
"İlk İstanbul'a geldim. Beyoğlu'na... İnsanlar birbirine çarpıyor, özür de dilemiyor. İzmir o kadar yavaştır ki, hesap istersin 45 dakika sürer. İstanbul'a bir geldim. Herkes iş bitirici. İstanbul bana o kadar büyük geldi ki... "
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Figürandı...
Oyunculuk aşkı ile yanan Yeşilçay, ilk kez başrollerini Cem Yılmaz ve Mahzar Alanson'un paylaştığı 1998 yapımı 'Her Şey Çok Güzel Olacak' ta figüran olarak karşımıza çıktı...
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Sadece 2 cümle!
22 yaşındaki Yeşilçay filmde bir hastanenin danışma görevlisini canlandırdı. Bütün rolü ise 2 cümleden ibaretti...
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Ve ikinci Bahar...
Ardından Nurgül Yeşilçay'ın geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan 'İkinci Bahar' geldi...
Usta isimlerle aynı dizide rol almanın büyük bir şans olduğunu söylüyor Nurgül Yaşilçay... Ancak kendi deyimiyle ilk görüşmede yaptığı şımarıklığı da es geçmiyor...
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'Karşımda görsem benim gibi birini öldürürüm...'
"İlk görüşmeyi Uğur Yücel yaptı benimle. 'İkinci Bahar'da oynamak ister misin?' dedi. Şener Şen, Türkan Şoray, Uğur Yücel, Yavuz Tuğrul... Orada bir inme indi bana. Cool görünmek için masadaki elmayı aldım, ısırdım ve 'Olabilir' dedim. Türkan Şoray bir şey soruyor 'olabilir' diyorum. Şener Şen soruyor ben böyleyim. Karşımda görsem benim gibi birini öldürürüm..."
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İlk sinema filmi
2001 yılında dizinin final yapmasıyla birlikte şansını beyaz perde de denemeye karar veren oyuncu 'Şellale' filminde rol aldı. Bu Yeşilçay'ın ilk sinema filmiydi!
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Hoşgeldin Bahar!
2002 yılında 28.50 reyting yüzde 81.0 izlenme payı Türk televizyon tarihinde rekor kıran 'Asmalı Konak' dizisi ile izleyici karşısına çıktı.Özgür kız Bahar ile Seymen Ağa'nın aşkı milyonları ekrana kilitledi.
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'Terapiye gittim'
Final bölümü sinema filmi olarak yayınlanan dizi Nurgül Yeşilçay'ın şöhretini zirveye taşıdı. O artık Türkiye'nin yeni yıldızlarından biriydi!
Nurgül Yeşilçay, artan şöhretin psikolojisini de zorladığını itiraf etmişti...
"Asmalı Konak projesinin hayatımda çok önemli bir yeri var. Kendimizi orada Madonna, Michael Jackson gibi hissediyorduk. İlk terapiye gidişim de ondan sonraydı. Bir daha da gitmedim."
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Yaşamın Kıyısında bir Nurgül
Nurgül Yeşilçay , 2006 yılının Eylül ayında Fatih Akın'ın senaryosunu yazdığı, yönettiği ve yapımcılığını üstlendiği 'Yaşamın Kıyısında filminde 'Ayten Öztürk' karakterine hayat verdi.
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Nurgül Cannes'da
Film, 2007'de 60. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarıştı ve "En İyi Senaryo" ödülünü kazandı.
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Sayısız film ve dizi...
Emin adımlarla ilerleyip, hatrı sayılır bir başarının da sahibi olan Nurgül Yeşilçay, Eğreti Gelin, Anlat İstanbul,Vicdan, Çınar Ağacı'nın da aralarında bulunduğu 18 sinema filminde rol aldı.
Bir tanesi dijital platform olmak üzere 20 diziye imza attı.
Figüran olaran çıktığı yolda, bölüm başı ücretini 85 bin TL'ye kadar yükseltti...
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Ve bir de çocuk!
Dip not: Nurgül Yeşilçay 2004 yılında Melekler Adası dizisindeki rol arkadaşı Cem Özer ile nikah masasına oturdu. Osman Nejat adında bir oğulları olan çift, 2010 yılında evliliklerini noktaladı.