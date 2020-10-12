Feyza Civelek'in müthiş değişimi... Kilo verince özgüvenim yerine geldi
Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.
Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
“Adını Feriha Koydum” dizisindeki ‘Lara’ rolüyle ünlenen Feyza Civelek zayıflayınca bambaşka biri oldu.
Akmerkez’de görüntülenen oyuncu, 2 ayda 21 kilo verdiğini söyledi. “Kilo verince özgüvenim yerine geldi. Kilonun sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum” diyen Feyza Civelek, Hazal Kaya ve Pelin Öztekin’in “Kilolu oyunculara başrol verilmiyor, fettan karakterler oynatılmıyor” açıklamaları hakkında da konuştu:
“Kilolu kadınlar fettan rolünü de oynayabilir ama Türkiye şartlarında rol ona göre yazılır. Yurtdışıyla bizim kültürümüz çok farklı. Mesela Adele, dünyanın en ünlü şarkıcılarından biri oldu ama Türkiye’de öyle bir şey yok. Burada görsellik çok önemli.”
Bazılarını bir zamanlar kilolu halleriyle tanımıştık. Bazılarını da sık sık verip sonra tekrar aldıkları kilolarla.
Sonra daha sağlıklı bir hayat için yola çıktılar ve bazıları operasyon geçirerek bazıları da diyet ve sporla zayıfladılar. Elbette 3 ya da 5 kilo değildi kaybettikleri. Kimi 20 kilo verdi kimi 40. Bunun sonucunda da milyonlarca kişinin onları tanıdığı görüntüleri değişti. Kelimenin tam anlamıyla bambaşka insanlar oldular. İşte zayıflayan ünlülerin geçirdiği değişim.
INSTAGRAM, HÜRRİYET ARŞİV
Mide küçültme ameliyatı sonrası 93 kilo veren Pelin Öztekin “Bana kiloluyken şans verilmiyordu” diyerek ekledi: “Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. 100 kilo olan biri aşık olmaz mı, acı çekmez mi?”
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken önemli bir karar verdi ve mide küçültme ameliyatı oldu. 6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi. Öztekin, bu süreçte yaşadıklarını şöyle anlattı:
"100 kilo olan insanın aşkına mı inanmıyoruz ya da çektiği acı mı inandırıcı gelmiyor?" diyen Öztekin şöyle devam etti: "Başrolün 50 kilo olup jönün çok yakışıklı olması gerekmiyor. Etrafımızda herkes acı çekiyor, aşık oluyor, evleniyor, boşanıyor. Bu görsel kısıtlamanın hoş olmadığını düşünüyorum. Ben bu önyargıyı kırmak istiyordum. Ters köşeyi değişimden sonra yapmak istedim. Kiloluyken şans vermediniz, şimdi bakın ne oldu demek istedim."
'ARTIK SOKAKTA BEN DE KÜFÜR YİYORUM'
Oyuncuların hep farklı rolleri canlandırmak istediğini belirten Pelin Öztekin, "Kaç tane sempatik kız oynayabilirim ki?" dedi. Sevimli rollerde oynarken çok sevildiğini belirten oyuncu, kilo verip farklı karakterleri canlandırmaya başladıktan sonra aldığı tepkileri de şöyle anlattı: "Birden sokakta yürürken küfür yiyen biri oldum, demek ki doğru yoldayım. Kendimi değiştirmeyi seviyorum." (Günaydın)
‘Adını Feriha Koydum’ ve ‘Güllerin Savaşı’ gibi dizilerde rol alan Feyza Civelek yakında ekrana gelecek yeni projesi için Şeyda Coşkun ile kampa girdi.
SPOR VE DİYET
Oyuncu Kayra Şenocak aşırı kiloları için çıktığı yolda, 1 yılda 40 kilo verdi.
“Aynalı Tahir” dizisiyle tanınan, “İsimsizler”, “Filinta”, “Pulsar”, “Yarım Elma” dizilerinde rol alan Kayra Şenocak, ameliyatsız, düzenli beslenme ve sporla 1 yılda tam 40 kilo verdi.
Görsel olarak kendisinden rahatsızlık duymaya başlaması, ciddi sağlık problemleri sonrası spora ve diyete başlayan oyuncu, “En son kendimi tartıda 130 kilo görünce artık bir şeyler yapmam gerektiğini anladım. Her şeyden evvel bu mesleği yapmaya devam etmek istiyorsam bu kiloda olmamam gerekiyordu. Yani işimi yemek yemekten daha çok sevdiğime karar verdim” dedi.
EŞİMİN DESTEĞİ BÜYÜK
Eşinin desteğiyle disiplinli bir yaşama geçen Şenocak şunları söyledi: “Sokakta yürürken yanınızdan geçen insanların ‘ne kadar kilo almış’ demesi, arkadaş ortamlarında konunun dönüp dolaşıp kilonuza gelmesi, bedeninize uygun kıyafet bulamamak özgüven kaybına neden oldu. Benim gibi yemek konusunda disiplini olmayan biri için destek çok önemliydi. Eşim çok iradeli davrandı, yemeklerimin ölçülerini ayarladı. Açlık krizlerine karşı iradeli durmak önemliydi, işin o kısmını da ben hallettim. İnsan kemer takmayı özler mi, ben özlemiştim mesela.”
İsmail BAYRAK
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