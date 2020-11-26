Feyza Civelek kimdir? Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Sol Yanım’da
Adını Feriha Koydum dizisinde Lara karakterine hayat veren Feyza Civelek, yeni dizi Sol Yanım oyuncuları arasında bulunuyor. Civelek dizide Nazlım karakterine hayat verecek. Peki Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında?
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Feyza Civelek, Sol Yanım dizisinde Nazlım karakterini canlandıracak. Civelek yeni dizisi için 2,5 ay ayda 78 kilodan 58 kiloya düştü. İşte Adını Feriha Koydum dizisi ile tanınan Feyza Civelek hakkında bilgiler
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FEYZA CİVELEK KİMDİR?
1995 yılında dünyaya gelen Feyza Civelek, Sol Yanım dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Civelek ilk oyunculuğa Acemi Cadı ile başlamıştır. Civelek Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol almıştır.
Civelek yeni dizisi için 2,5 ay ayda 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.