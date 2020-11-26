Feyza Civelek kimdir? Adını Feriha Koydum’un Lara’sı Sol Yanım’da

FEYZA CİVELEK KİMDİR? 1995 yılında dünyaya gelen Feyza Civelek, Sol Yanım dizisi ile ekranlara geri dönüyor. Civelek ilk oyunculuğa Acemi Cadı ile başlamıştır. Civelek Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum, Güllerin Savaşı gibi dizilerde rol almıştır.



Civelek yeni dizisi için 2,5 ay ayda 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu.