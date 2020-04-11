Ben de sosyal medyadan öğrendim. Feyza'yı aradım. 'Şuanda bu konuyu konuşmak istemiyorum. Kendimi iyi hissedince seni arayacağım. Lütfen bana kırılma' dedi.Karantinaya girmeden yani, 35 gün önce falan bana oturmaya geldiler. Kutsi bana 'Bizim sana bir sürprizimiz var. Temmuz ayında evleniyoruz' dedi. Günlerini bile almışlar. Bunun ardında evlenememekten doğan bir kriz yok bence. 15-16 yaşında gençler olsa karşıma alır konuşurum ama koskoca insanlar... Özel hayata karışmayı çok sevmiyorum.Bir sorun olduğu belli,bu sorun evlilik olamaz. Ya sizden öğreneceğim ya da Feyza kafasını toplayınca beni arar. İnsanın kalbi bir kez kırıldı mı onu tamir etmek çok zor. Eğer çok kırıldılarsa birbirlerine ben barışı tavsiye etmiyorum ama incir çekirdeğini doldurmayan bir şeyse yakıştıramıyorum. Feyza Çıpa - Kutsi ayrılığına ilk yorum