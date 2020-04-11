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Haber Giriş: 11 Nisan 2020 - 11:22,

Feyza Çıpa - Kutsi ayrılığına ilk yorum

Feyza Çıpa geçtiğimiz hafta Kutsi ile 7 yıllık ilişkisini noktaladığını duyurmuştu. Çiftin yüzüklerini takan oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu sürpriz ayrılığı 2. Sayfa programına yorumladı.

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1HEMEN FEYZAYI ARADIM

'HEMEN FEYZA'YI ARADIM'

"Ben de sosyal medyadan öğrendim. Feyza'yı aradım. 'Şuanda bu konuyu konuşmak istemiyorum. Kendimi iyi hissedince seni arayacağım. Lütfen bana kırılma' dedi."

2NİKAH GÜNÜ ALMIŞLARDI

'NİKAH GÜNÜ ALMIŞLARDI'

"Karantinaya girmeden yani, 35 gün önce falan bana oturmaya geldiler. Kutsi bana 'Bizim sana bir sürprizimiz var. Temmuz ayında evleniyoruz' dedi. Günlerini bile almışlar."

3KOSKOCA İNSANLAR...

'KOSKOCA İNSANLAR...'

"Bunun ardında evlenememekten doğan bir kriz yok bence. 15-16 yaşında gençler olsa karşıma alır konuşurum ama koskoca insanlar... Özel hayata karışmayı çok sevmiyorum."

4SORUN EVLİLİK OLAMAZ

'SORUN EVLİLİK OLAMAZ'

"Bir sorun olduğu belli,bu sorun evlilik olamaz. Ya sizden öğreneceğim ya da Feyza kafasını toplayınca beni arar."

5KIRILAN KALP TAMİR EDİLMEZ

'KIRILAN KALP TAMİR EDİLMEZ'

"İnsanın kalbi bir kez kırıldı mı onu tamir etmek çok zor. Eğer çok kırıldılarsa birbirlerine ben barışı tavsiye etmiyorum ama incir çekirdeğini doldurmayan bir şeyse yakıştıramıyorum."

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Feyza Çıpa - Kutsi ayrılığına ilk yorum

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