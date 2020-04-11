Feyza Çıpa - Kutsi ayrılığına ilk yorum

'KIRILAN KALP TAMİR EDİLMEZ' "İnsanın kalbi bir kez kırıldı mı onu tamir etmek çok zor. Eğer çok kırıldılarsa birbirlerine ben barışı tavsiye etmiyorum ama incir çekirdeğini doldurmayan bir şeyse yakıştıramıyorum."