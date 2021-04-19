Feyza Aktan ve Özcan Deniz'in şiddet sahneleri dikkat çekti

ÖZCAN BENİ DÖVDÜ Özcan Deniz ile kısa süreli birlikteliğin arından tekrar mahkemelik olan Feyza Aktan ocak ayında şiddete uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurup eşi ve abisi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Ardından Özcan Deniz hakkında yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Feyza Aktan dilekçesinde eski eşinin kendisini bir değil, birçok kez dövdüğünü söylemişti. Deniz’in birlikte oldukları dönemde kendisini aldattığını, ayrılmak istediğinde odaya kilitleyerek ölümle tehdit ettiğini öne sürmüştü.