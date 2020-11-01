Fethi Sekin doğum gününde anılıyor - Fethi Sekin kimdir ne zaman şehit oldu?

GÖNÜLLERE TAHT KURDU Cesaretiyle olası bir faciayı önleyen Fethi Sekin'in kahramanlığı gönüllerde yer etti. Kahramanın adı, başta İzmir ve memleketi Elazığ olmak üzere birçok şehirde ölümsüzleşti.



Patlamanın yaşandığı İzmir adliyesinin yakınındaki İslam Kerimov Caddesi'nin adı "Şehit Polis Fethi Sekin" olarak değiştirildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak "Şehit Polis Fethi Sekin" adını aldı. Bayraklı'daki Merkez İlkokulu'nun ismi "Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu" oldu. Adliye yakınlarındaki 40 dönüm üzerine kurulan parkta da Sekin'in ismi yaşatılıyor.



Şehit Sekin'in adı, memleketi Elazığ'da şehir hastanesine, kültürevine, mesire alanına verildi.



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokuldaki robotik kodlama sınıfına, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir okul kütüphanesine, Van'ın Edremit ile Aydın'ın Efeler ilçelerindeki parklara, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki caddeye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte sığınmacılar için yapılan pazar yerine, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa, Ağrı'da mesleki ve teknik anadolu lisesine, İstanbul'da öğretmenevi ve akşam sanat okuluna, Osmaniye'de bulvara da "Fethi Sekin" adı konuldu.



Ayrıca Mali Cumhuriyeti'nde Türkiye Maarif Vakfının bünyesindeki öğrenci yurdunda da Fethi Sekin'in adı yaşatılıyor.