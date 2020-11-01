Fethi Sekin doğum gününde anılıyor - Fethi Sekin kimdir ne zaman şehit oldu?
İzmir Adliyesi'nde 5 PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıyı engellediği sırada şehit olan polis memuru Fethi Sekin doğum gününde anılıyor. Türk Polis Teşkilatı, Fethi Sekin'in doğum günü dolayısıyla sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundu. Kahramanlığın sembolü haline gelen Fethi Sekin üç sene önce gösterdiği cesaretle çok sayıda insanın hayatını kurtararak şehit düştü. Peki, Fethi Sekin kimdir, ne zaman şehit oldu? İşte, Fethi Sekin'in hayatıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İzmir'de 3 yıl önce terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıyı engellediği sırada şehit olan polis memuru Fethi Sekin kahramanlığı ile hafızalarda yer edindi. Fethi Sekin'in doğum günü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti. Mesajda, "Bugün; İzmirli vatandaşlarımızı kanlı bir terör eyleminden korumak için kendini siper eden kahraman trafik polisimiz Fethi Sekin’in doğum günüydü. Ruhu şad olsun." ifadeleri yer aldı. Sekin 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya gelmişti.
2
Abone Ol
FETHİ SEKİN KİMDİR?
Teröristlerin hain planını bozan kahraman polis Fethi Sekin, 1973 yılında Elazığ'ın Baskil ilçesi Doğancık köyünde dünyaya geldi.Eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra Polis Meslek Yüksekokulu'nu kazandı. Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu'ndan 1995 yılında mezun olan Sekin'in ilk görev yeri Kilis oldu. Daha sonra Bingöl'e atanan Sekin, 1999-2002 yıllarında bu kentte görev yaptı.
Bingöl'den sonra İzmir'e tayin olan Sekin, yaklaşık 9 yıl adliye önünde görev aldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi'nde motosikletli Şahinler Timi'nde görevli Fethi Sekin, şehadete erdiği saldırıda teröristlerin üzerine adeta şahin gibi çöküp hain emellerinin önüne geçti.
PKK'lı teröristler, 5 Ocak 2017'de otomobille İzmir Adliyesinin C kapısına yöneldi. Yıllardır adliye önünde görev yapması dolayısıyla adliyeye ya da emniyet müdürlüğüne ait araçları tek tek bilen Sekin, yaklaşan yabancı aracı tecrübesi ve dikkati sayesinde erken fark etti.
3
Abone Ol
Şüphelendiği aracı durduran ve içindeki silahlı kişileri fark eden Sekin, hemen silahını çekerek müdahalede bulundu. Kahraman polis, araçtan inen silahlı teröristleri bir süre kovaladı. Kaçan teröristler o sırada yanlarında getirdiği bombayı patlattı. Sekin, peşine düştüğü teröristlerden birini kovalamaca sonucu etkisiz hale getirdi. Diğerinin peşine düşen ve mermisi bitene kadar çatışan Sekin, bir aracın arkasına gizlenen teröristin açtığı ateş sonucu şehit oldu.
Teröristlerin C kapısına yaklaşarak saldırıyı planladıkları gibi yapmalarını engelleyen Sekin, yanlarında 2 kalaşnikof, RPG-7 roketatar ve 8 mühimmatı, el bombaları bulunan teröristleri püskürterek olası faciayı önledi.
Kahramanlığıyla canı pahasına çok sayıda insanın yaşamını kurtaran evli ve 3 çocuk babası Fethi Sekin, memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlandı.
Hain saldırıda Sekin ile adliye personeli Musa Can da hayatını kaybetti, 3 avukat, 2 polis memuru, 2 adliye memuru ve 2 sivil olmak üzere 9 kişi yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist ise olay yerinde öldürüldü.
4
Abone Ol
GÖNÜLLERE TAHT KURDU
Cesaretiyle olası bir faciayı önleyen Fethi Sekin'in kahramanlığı gönüllerde yer etti. Kahramanın adı, başta İzmir ve memleketi Elazığ olmak üzere birçok şehirde ölümsüzleşti.
Patlamanın yaşandığı İzmir adliyesinin yakınındaki İslam Kerimov Caddesi'nin adı "Şehit Polis Fethi Sekin" olarak değiştirildi. İzmir'in Bayraklı ilçesinde Fethi Sekin'in Osmangazi Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokak "Şehit Polis Fethi Sekin" adını aldı. Bayraklı'daki Merkez İlkokulu'nun ismi "Şehit Polis Fethi Sekin İlkokulu" oldu. Adliye yakınlarındaki 40 dönüm üzerine kurulan parkta da Sekin'in ismi yaşatılıyor.
Şehit Sekin'in adı, memleketi Elazığ'da şehir hastanesine, kültürevine, mesire alanına verildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir ilkokuldaki robotik kodlama sınıfına, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesindeki bir okul kütüphanesine, Van'ın Edremit ile Aydın'ın Efeler ilçelerindeki parklara, Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki caddeye, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bulunan çadır kentte sığınmacılar için yapılan pazar yerine, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sokağa, Ağrı'da mesleki ve teknik anadolu lisesine, İstanbul'da öğretmenevi ve akşam sanat okuluna, Osmaniye'de bulvara da "Fethi Sekin" adı konuldu.
Ayrıca Mali Cumhuriyeti'nde Türkiye Maarif Vakfının bünyesindeki öğrenci yurdunda da Fethi Sekin'in adı yaşatılıyor.