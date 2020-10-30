Fester Abdü kimdir, nereli? İşte Fester Abdü'nün hayatı ile ilgili bilgiler
2019 yılında Liverpool-Chelsea maçında sahaya atladığı için hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen Youtuber Fester Abdü bu kez dolandırıcılık iddialarıyla gündeme geldi. İddialar ardından Fester Abdü’nün hayatıyla ilgili bilgiler bir kez daha merak konusu oldu. Peki, Fester Abdü kimdir, nereli? İşte Fester Abdü'nün hayatı ile ilgili bilgiler...
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Ali Abdüsselam Yılmaz ya da bilinen adıyla Fester Abdü , 1 Ocak 1994 tarihinde Adana’da dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Yılmaz, Türkiye Kano milli takımı lisanslı sporcusudur ve çeşitli kulüplerde yarışmalarda derece elde etmiştir.
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Deli Mi Ne? kanalı Yılmaz tarafından Nisan 2017'de kuruldu. 2018 yılında Yılmaz'ın pembe topuklu ayakkabı ile koşu yarışına katılması ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına dalış gerçekleştirmesi çeşitli medya kuruluşları tarafından haber yapılmasına sebep oldu.
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Ağustos 2019'da Yılmaz, iki İngiliz kulüp Liverpool ve Chelsea arasında Vodafone Park'da oynanmış UEFA Süper Kupası Finali'nde sahaya atladı. Yılmaz ile kendisinin sahaya atlamasını videoya çeken 4 diğer kişi gözaltına alındı.
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UEFA Süper Kupası Finali'nde sahaya atlayan Yılmaz ve diğer üç arkadaşı bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep edildi.