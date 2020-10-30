Fester Abdü kimdir, nereli? İşte Fester Abdü'nün hayatı ile ilgili bilgiler

Deli Mi Ne? kanalı Yılmaz tarafından Nisan 2017'de kuruldu. 2018 yılında Yılmaz'ın pembe topuklu ayakkabı ile koşu yarışına katılması ve Çanakkale Savaşı'nda batmış Majestik adlı gemi enkazına dalış gerçekleştirmesi çeşitli medya kuruluşları tarafından haber yapılmasına sebep oldu.