Fesih yasağı nedir? İşten çıkarma yasağının uzatılması TBMM'de kabul edildi

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZATILDI? İstihdam paketi TBMM’de kabul edildi. TBMM Genel Kurulu'nda, iş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması, koronavirüs salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılması, Soma'daki maden işçilerinin kıdem tazminatlarının ödenmesine ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi kabul edildi.



TBMM Genel Kurulu'nda, 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören kanun' teklifi görüşülerek, kabul edildi. Kabul edilen kanunla birlikte 'kısa çalışma ödeneğinin' süresi uzatılıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak.