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Ferzan Özpetek kimdir, kaç yaşında, nereli? En sevilen Ferzat Özpetek filmleri ve yeni filmi

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Başarılı yönetmen Ferzan Özpetek son filmi ön gösterimi ile geceye katılan ünlü isimlerden tam not aldı. 25 Mart günü Türkiye’de vizyona girecek olan "Şans Tanrıçası" filmi ile gündemdeki yerini alan Ferzan Özpetek hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Ferzan Özpetek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ferzan Özpetek filmleri...

1/3Ferzan Özpetek kimdir, kaç yaşında, nereli En sevilen Ferzat Özpetek filmleri ve yeni filmi

Ön gösterimi gerçekleşen Ferzan Özpetek'in "Şans Tanrıçası" adlı filmi merakla bekleniyor. Film; Zerrin Tekindor, Çağlar Çorumlu, Gökhan Mumcu, Simge Fıstıkoğlu, Gülay Avşar, Sinan Öncel, Bulut Reyhanoğlu, Naz Elmas gibi oyunculardan tam not alırken, Türkiye'de 25 Mart günü vizyona gireceği duyuruldu. Peki, Ferzan Özpetek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ferzan Özpetek filmleri ve hayatı...

2/3FERZAN ÖZPETEK KİMDİR

FERZAN ÖZPETEK KİMDİR?

3 Şubat 1959'da İstanbul'da dünyaya gelen yönetmen, 1976 yılında gittiği İtalya'da önce Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne giderek bir yıl boyunca İtalyanca öğrenen yönetmen daha sonra sinema eğitimi almak için Roma La Sapienza Üniversitesi'e geçiş yaptı. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra sanat tarihi, kostüm ve tiyatro yönetmenliği eğitimi için Accademia Navona ve Accademia d'Arte Drammatica okullarına giderek Silvio D'Amico'dan dersler almıştır. Bu dönemde Julien Beck ile The Living Teather'ın Avrupa turnesinde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1982 yılında Scusate il Ritardo filminde Massimo Troisi’nin, daha sonra sokak sanatçısı rolüyle de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Son Contento filminde Maurizio Ponzi’nin yönetmen yardımcılığını üstlendi. Ferzan Özpetek, yönetmen yardımcısı olarak yaklaşık 15 yıl, Ricky Tognazzi, Lamberto Bava, Francesco Nuti, Sergio Citti, Giovanni Veronesi ve Marco Risi gibi farklı yönetmenlerle çalıştı.

Ferzan Özpetek, 2001 yılından itibaren birlikte olduğu sevgilisi Simone Pontesilli ile İtalya'da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan medeni birliktelik yasasının Mayıs 2016 tarihinde mecliste kabul edilmesinden sonra evlendi. Özpetek, son kitabı Sen Benim Hayatımsın'ı Simone Pontesilli'ye adamıştır.

3/3FERZAN ÖZPETEK FİLMLERİ

FERZAN ÖZPETEK FİLMLERİ

1997- Hamam

1999- Harem Suare

2000- Cahil Periler

2002- Karşı Pencere

2005- Kutsal yürek

2007- Bir Ömür Yetmez

2008- Mükemmel Bir Gün

2010- Serseri Mayınlar

2012- Şahane Misafir

2014- Kemerlerinizi Bağlayın

2017- İstanbul Kırmızısı

2017- Napoli Velata

2019- Şans Tanrıçası

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