Ferzan Özpetek kimdir, kaç yaşında, nereli? En sevilen Ferzat Özpetek filmleri ve yeni filmi

Ön gösterimi gerçekleşen Ferzan Özpetek'in "Şans Tanrıçası" adlı filmi merakla bekleniyor. Film; Zerrin Tekindor, Çağlar Çorumlu, Gökhan Mumcu, Simge Fıstıkoğlu, Gülay Avşar, Sinan Öncel, Bulut Reyhanoğlu, Naz Elmas gibi oyunculardan tam not alırken, Türkiye'de 25 Mart günü vizyona gireceği duyuruldu. Peki, Ferzan Özpetek kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Ferzan Özpetek filmleri ve hayatı...
3 Şubat 1959'da İstanbul'da dünyaya gelen yönetmen, 1976 yılında gittiği İtalya'da önce Perugia Yabancılar Üniversitesi'ne giderek bir yıl boyunca İtalyanca öğrenen yönetmen daha sonra sinema eğitimi almak için Roma La Sapienza Üniversitesi'e geçiş yaptı. Buradaki eğitimini tamamladıktan sonra sanat tarihi, kostüm ve tiyatro yönetmenliği eğitimi için Accademia Navona ve Accademia d'Arte Drammatica okullarına giderek Silvio D'Amico'dan dersler almıştır. Bu dönemde Julien Beck ile The Living Teather'ın Avrupa turnesinde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1982 yılında Scusate il Ritardo filminde Massimo Troisi’nin, daha sonra sokak sanatçısı rolüyle de ilk oyunculuk deneyimini yaşadığı Son Contento filminde Maurizio Ponzi’nin yönetmen yardımcılığını üstlendi. Ferzan Özpetek, yönetmen yardımcısı olarak yaklaşık 15 yıl, Ricky Tognazzi, Lamberto Bava, Francesco Nuti, Sergio Citti, Giovanni Veronesi ve Marco Risi gibi farklı yönetmenlerle çalıştı.
Ferzan Özpetek, 2001 yılından itibaren birlikte olduğu sevgilisi Simone Pontesilli ile İtalya'da eşcinsel birlikteliklerin hukuki olarak tanınmasını sağlayan medeni birliktelik yasasının Mayıs 2016 tarihinde mecliste kabul edilmesinden sonra evlendi. Özpetek, son kitabı Sen Benim Hayatımsın'ı Simone Pontesilli'ye adamıştır.
1997- Hamam
1999- Harem Suare
2000- Cahil Periler
2002- Karşı Pencere
2005- Kutsal yürek
2007- Bir Ömür Yetmez
2008- Mükemmel Bir Gün
2010- Serseri Mayınlar
2012- Şahane Misafir
2014- Kemerlerinizi Bağlayın
2017- İstanbul Kırmızısı
2017- Napoli Velata
2019- Şans Tanrıçası