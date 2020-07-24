Feryal Gülman: Kemal Gülman ve Eda Cideli pandemi yüzünden yakalandı

SESSİZCE AKITTIĞIM GÖZYAŞLARIMA SEBEP OLAN... Ne yazık ki bu görüntüler boşanmaya karar verdiğim süreçte yaşadığım acıları tazeledi, bir anne ve eş olarak yeniden ve derinden yaraladı. O zaman ve bugün de tam da sizlerin şahit olduğunuz bu yaşananlar sebebiyle bu kararı almak zorunda kalmıştım. Bir kadın olarak yaşadığım travmalar, 17 yaşında evladıma rağmen 22 yılı aşan evliliğimi bitirmemi zaruri kılan bu kararı almak tabii ki benim için de kolay olmadı.Ama kadınlık gururum, evladımı koruma hassasiyetim ile yüreğime sessizce akıttığım gözyaşlarıma sebep olan bu görüntülere siz sevgili dostlarımın, annelerin ve eşlerin de şahit olmasına ayrıca üzüldüm.