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Haber Giriş: 24 Temmuz 2020 - 12:42,

Feryal Gülman: Kemal Gülman ve Eda Cideli pandemi yüzünden yakalandı

88 yaşındaki Kemal Gülman’ın Eskişehir ve Monako’da birlikte görüntülendiği genç sevgilisinin, boşanma davasına bakan avukat Eda Cideli olduğu ortaya çıktı! Sevgililer önceki gün de Bodrum’da objektife takıldı. Bu görüntüler üzerine Kemal Gülman'ın boşanma davası devam eden eşi Feryal Gülman sessizliğini bozdu.

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Son yılların en büyük ve en çekişmeli boşanma davalarından biri, Feryal Gülman ile Kemal Gülman arasında tam 7 yıldır devam ediyor. Feryal Gülman, eşinin kendisini 22 yaşındaki genç bir kadınla aldattığını söyleyerek boşanma davası açmış, 200 milyon lira tazminat talep etmişti. Gülman Group’un patronu olan eşine mal tasfiyesi davası da açan Feryal Hanım, ayrıca kendisi için aylık 200 bin, oğlu için de 25 bin lira nafaka istemişti.Kemal Gülman ise iddiaları reddederek, eşine 500 bin lira istemli karşı dava açmıştı.

27 YILDIR DEVAM EDİYOR
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7 YILDIR DEVAM EDİYOR

Davalar 7 yıldır sonuçlanmadı ama Kemal Gülman çoktan başka bir aşka yelken açtı. Ünlü işadamı gönlünü boşanma davasına bakan 30 yaşındaki avukat Eda Cideli’ye kaptırdı.1.5 yıldır birlikte oldukları konuşulan Kemal Gülman ve Eda Cideli, bir süre önce hem Eskişehir’de hem de Monako’da birlikte görüntülenmişti. Sevgililer önceki gün de Bodrum’da objektife takıldı.Cennet Koyu’na demirlediği lüks teknesinde Eda Cideli’yle tatil yapan Kemal Gülman, sevgilisini sık sık öpücüklere boğarak aşkını gözler önüne serdi.

3ONURUM KIRILDI
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ONURUM KIRILDI

Bu görüntüler üzerine Feryal Gülman sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı:
7 yıllık eşim Kemal Gülman ile sancılı şekilde devam eden boşanma sürecimde dün sabah aile değerlerimizin kabul edemeyeceği, evlatlarımızın dahi görmemesini isteyeceğimiz şahsen de onurumun kırıldığı görüntüler ile güne uyandım.

4SESSİZCE AKITTIĞIM GÖZYAŞLARIMA SEBEP OLAN...
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SESSİZCE AKITTIĞIM GÖZYAŞLARIMA SEBEP OLAN...

Ne yazık ki bu görüntüler boşanmaya karar verdiğim süreçte yaşadığım acıları tazeledi, bir anne ve eş olarak yeniden ve derinden yaraladı. O zaman ve bugün de tam da sizlerin şahit olduğunuz bu yaşananlar sebebiyle bu kararı almak zorunda kalmıştım. Bir kadın olarak yaşadığım travmalar, 17 yaşında evladıma rağmen 22 yılı aşan evliliğimi bitirmemi zaruri kılan bu kararı almak tabii ki benim için de kolay olmadı.Ama kadınlık gururum, evladımı koruma hassasiyetim ile yüreğime sessizce akıttığım gözyaşlarıma sebep olan bu görüntülere siz sevgili dostlarımın, annelerin ve eşlerin de şahit olmasına ayrıca üzüldüm.

5PANDEMİ DOLAYISIYLA...
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PANDEMİ DOLAYISIYLA...

7 yıldır devam eden mahkemeler ise son derece yıpratıcı ve maalesef halen devam ediyor. Yaşadıklarımın hiçbir kadının yaşamasını istemem. Haklı olmak, haklı olduğunu bilmek, inanın yetmiyor. Bu süreçte evlilik birliği devam ettiği için eşlerin birbirine sadakatsizliği ne ahlak, ne hukuk ne de vicdanlarımız kabul etmez. Ancak kendisi yurt dışında tüm ahlaka aykırı, yuvanın birliğini bozmaya yönelik davranışlarına "gözlerden uzak" devam ederken, pandemi dolayısı ile Türkiye'de kalmak zorunda olduğu için bu görüntüler basına yansımıştır.Son günlerde kadına şiddetin bu kadar yaygınlaştığı toplumumuzda yaşadığımız manevi şiddetin de son bulmasını temenni ediyorum.

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