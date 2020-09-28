Feryal Gülman, Bebek'teki yalısını satamayacak!

Feryal Gülman, diziler sayesinde ünü Orta Doğu’ya kadar ulaşan dillere destan yalısını 245 milyon liraya satılığa çıkarmıştı. Boşanma aşamasında olduğu Kemal Gülman, mahkemeye başvurarak satışı durdurdu.
Kemal Gülman, 1978 yılında kurduğu Bebek Turizm A.Ş. firması adına alınan yalının yüzde 52 hissesini eşi Feryal Gülman’a, yüzde 48 hissesini de oğlu Aslan Kemal Gülman’a devretmişti.
Feryal Gülman, geçtiğimiz günlerde Bebek’te bulunan bu değerli yalıyı satılığa çıkardı. Kemal Gülman da satışa engel olmak için İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı.
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İşadamı, oğlu Aslan Kemal Gülman’a vermiş olduğu yüzde 48’lik hissenin kendisine iade edilmesi gerektiğini belirterek hissenin kendi adına tescil edilmesi talebinde bulundu.
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İstanbul 12. Asliye Ticaret Mahkemesi, yüzde 48 hissenin üçüncü kişilere devir ve temlikinin önlenmesi için yüzde 15 teminat karşılığında tedbir kararı verdi. Mahkemenin belirttiği teminatı yatıran Kemal Gülman, böylelikle Feryal Gülman’ın yalıyı satma ihtimalini ortadan kaldırmış oldu.
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Resim sevgisi
Nurgül Yeşilçay, “çocukluk aşkı” olan resim sanatına geri döndü. Ünlü oyuncu, ilk kişisel sergisini “Avrat Otu” adıyla mart ayında Balat’taki Anemas Zindanları’nda açmış ve eserleri büyük beğeni toplamıştı.Pandemi nedeniyle sergi kısa zamanda kapılarını kapatmak zorunda kaldı. Ünlü sanatçı da pandemi dönemi boyunca sergisine ek resimler yapmaya devam etti.
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Duyduğuma göre Yeşilçay’ın uzun süredir ekranlardan uzak olmasının nedeni de resim aşkıymış. Sanatçı, yakın dostlarına oyunculuktan çok resim yapmayı sevdiğini söylüyormuş. Ama setlerden de daha fazla uzak kalamayan oyuncu, önümüzdeki günlerde yeniden kamera karşısına geçecek.
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Fiko’ya kral teklif
Lezzetleriyle geniş bir müdavim kitlesi oluşturan yeni nesil ocakbaşı Fiko’un kurucu ortağı ve şefi Fikret Aydoğdu’ya “kral gibi” bir teklif gelmiş...
Geçtiğimiz günlerde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ve ailesi, tatil yapmak için iki kamyon eşya, 500 bavul, 180 personel ile yüzen saraylarına binip Bodrum’a gelmişti.Bodrum’un en güzel koylarında vakit geçiren aile, ünü Türkiye dışına taşan lezzet duraklarını bir bir test etmiş. Gittikleri yerlerden biri de Yalıkavak’taki Fiko Ocakbaşı olmuş. Katar eski Şeyhi Hamad bin Halife Al Missned’in beşinci oğlu Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, lezzetlerini beğendiği Fiko’ya iki gün üst üste gelmiş.
Son gelişinde de “Bu güzel yemekleri kim yapıyor” diye sormuş ve onunla tanışmak istediğini söylemiş.Fikret Aydoğdu’yla yemekler hakkındaki sohbetinin ardından da ağzındaki baklayı çıkarmış.
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Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, Fiko’nun lezzetlerini tüm dünyaya tanıtmak istediğini söyleyerek Aydoğdu’ya ortaklık teklif etmiş, “İlk şubeyi de Katar-Doha’da açalım” demiş.Aydoğdu, şu sıralar Türk markalarının Arap yarımadasında meşhur olması nedeniyle teklife sıcak bakıyormuş ama yine de karar vermek için Al Thani’den süre istemiş. Bakalım Fikret Bey, Katar kraliyet ailesinden gelen bu “kral teklife” ne diyecek...
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Yeni yaşa teknede kutlama
İnsanlığın başına bela olan koronavirüs illetinden kurtulmak için tüm dünya ilaç ve aşı bulma çabası içinde. Türkiye de ilaç konusunda gece gündüz çalışmalarına devam ederken, Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut gelişmeleri yakından takip ediyor. Yoğun iş temposu nedeniyle tatil yapamayan Nezih Bey, 68’inci yaş gününü fırsat bilerek ailesiyle birlikte Göcek’te tekne tatiline çıktı.
Yeni yaşını ailesiyle kutlayan Nezih Bey, pastasının mumlarını “Tüm Türkiye için iyi, güzel, mutlu, sağlıklı günler diliyorum” diyerek söndürdü.Bu güzel dileklere biz de katılıyor ve Nezih Bey’in yeni yaşını kutluyoruz.