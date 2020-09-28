Feryal Gülman, Bebek'teki yalısını satamayacak!

Fiko’ya kral teklif Lezzetleriyle geniş bir müdavim kitlesi oluşturan yeni nesil ocakbaşı Fiko’un kurucu ortağı ve şefi Fikret Aydoğdu’ya “kral gibi” bir teklif gelmiş...



Geçtiğimiz günlerde Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani ve ailesi, tatil yapmak için iki kamyon eşya, 500 bavul, 180 personel ile yüzen saraylarına binip Bodrum’a gelmişti.Bodrum’un en güzel koylarında vakit geçiren aile, ünü Türkiye dışına taşan lezzet duraklarını bir bir test etmiş. Gittikleri yerlerden biri de Yalıkavak’taki Fiko Ocakbaşı olmuş. Katar eski Şeyhi Hamad bin Halife Al Missned’in beşinci oğlu Joaan bin Hamad bin Khalifa Al Thani, lezzetlerini beğendiği Fiko’ya iki gün üst üste gelmiş.



Son gelişinde de “Bu güzel yemekleri kim yapıyor” diye sormuş ve onunla tanışmak istediğini söylemiş.Fikret Aydoğdu’yla yemekler hakkındaki sohbetinin ardından da ağzındaki baklayı çıkarmış.