Feribot seferleri iptal mi oldu? Bugün İDO ve BUDO çalışıyor mu? İşte 30 Kasım iptal edilen feribot seferlerinin listesi
Feribot seferleri fırtına nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok ilde iptal edildi. Marmara Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşullarından dolayı BUDO, Çanakkale Gestaş, İDO'da bazı seferler 30 Kasım Salı günü yapılmayacak. BUDO'dan gelen açıklamada, Bursa, İstanbul, Armutlu, Mudanya seferlerinin bugün iptal edildiği duyuruldu. Peki, feribot seferleri iptal mi oldu? İşte, 30 Kasım iptal olan feribot seferleri.
Bugün feribotlar çalışıyor mu, sorusu fırtına devam ederken vatandaşların gündemine geldi. Çanakkale'de, Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. BUDO ve İDO'da salı günü bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
BUGÜN FERİBOT SEFERLER İPTAL Mİ?
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi’nde olumsuz hava koşulları nedeniyle, yarın Gökçeada-Kabatepe ve Bozcaada-Geyikli arasında yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre, Gökçeada’dan saat 07.00 ile 13.00, Kabatepe’den saat 05.00, 09.00 ve 15.00, Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli’den saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.
Öte yandan, Gökçeada’dan saat 17.00 ve 21.00 seferi ile Kabatepe’den saat 19.00 seferleri ve Bozcaada’dan saat 15.00 ile 18.00 seferi, Geyikli’den ise saat 16.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.
Buna göre, Gökçeada’dan saat 07.00 ile 13.00, Kabatepe’den saat 05.00, 09.00 ve 15.00, Bozcaada’dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00 ile Geyikli’den saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.
Öte yandan, Gökçeada’dan saat 17.00 ve 21.00 seferi ile Kabatepe’den saat 19.00 seferleri ve Bozcaada’dan saat 15.00 ile 18.00 seferi, Geyikli’den ise saat 16.00 ve 19.00 seferleri yapılacak.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,
30.11.2021 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
30.11.2021 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
30.11.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
30.11.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
30.11.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
30.11.2021 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
30.11.2021 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi
30.11.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
30.11.2021 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi
30.11.2021 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi
30.11.2021 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.