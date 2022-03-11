Feribot seferleri iptal mi? Bugün ve yarın feribotlar çalışıyor mu? 11 Mart İDO-BUDO iptal feribot seferleri listesi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Sabah saatlerinde ve gün içerisinde gerçekleşecek olan seferlerin iptal edildiğini açıklayan feribot şirketleri resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı. İDO'nun ise bugün yapılacak olan neredeyse tüm feribot seferleri iptal oldu. İptal olan feribot seferleri şöyle;
İDO sefer iptalleri:
Kabataş-Bursa-06:45
Pendik-Yalova-07:00
Yalova-Pendik-07:00
Pendik-Yalova-07:01
Yalova-Pendik-07:01
Yalova-Yenikapı-07:15
Yenikapı-Bursa-07:30
Bursa-Kabataş-07:30
Bursa-Kadıköy-07:30
Bandırma-Kadıköy-07:45
Yenikapı-Yalova-07:45
Bursa-Büyükçekmece-08:00
Yalova-Pendik-08:00
Pendik-Yalova-08:00
Yalova-Pendik-08:01
Pendik-Yalova-08:01
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BUDO sefer iptalleri:
11.03.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.03.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
11.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.
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İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.