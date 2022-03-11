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Feribot seferleri iptal mi? Bugün ve yarın feribotlar çalışıyor mu? 11 Mart İDO-BUDO iptal feribot seferleri listesi

#Feribot#İdo#Budo

Feribot seferleri iptal listesi İDO ve BUDO tarafından yayınlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılara göre İstanbul ve çevre illerde yoğun kar yağışı ve fırtına görülecek. Kar yağışına karşı valilikler peş peşe önlem alırken gözler feribot seferlerini iptal edilip edilmediğine çevrildi. İDO ve BUDO'nun internet sitelerinden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Bursa, Bandırma, Yalova, Pendik, Kabataş gibi bazı seferler bugün fırtına nedeniyle iptal edildi. Peki, 11-12 Mart feribotlar iptal mi, bugün çalışıyor mu? İşte, iptal edilen feribot seferleri hakkında bilgiler.

1/4Feribot seferleri iptal mi Bugün ve yarın feribotlar çalışıyor mu 11 Mart İDO-BUDO iptal feribot seferleri listesi

İDO ve BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Sabah saatlerinde ve gün içerisinde gerçekleşecek olan seferlerin iptal edildiğini açıklayan feribot şirketleri resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı. İDO'nun ise bugün yapılacak olan neredeyse tüm feribot seferleri iptal oldu. İptal olan feribot seferleri şöyle;

2/4FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

İDO sefer iptalleri:

Kabataş-Bursa-06:45
Pendik-Yalova-07:00
Yalova-Pendik-07:00
Pendik-Yalova-07:01
Yalova-Pendik-07:01
Yalova-Yenikapı-07:15
Yenikapı-Bursa-07:30
Bursa-Kabataş-07:30
Bursa-Kadıköy-07:30
Bandırma-Kadıköy-07:45
Yenikapı-Yalova-07:45
Bursa-Büyükçekmece-08:00
Yalova-Pendik-08:00
Pendik-Yalova-08:00
Yalova-Pendik-08:01
Pendik-Yalova-08:01

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

3/4BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ

BUDO SEFERLERİ İPTAL Mİ?

BUDO sefer iptalleri:

11.03.2022 07:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 08:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 09:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 10:00 tarihindeki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

11.03.2022 10:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

BUDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

4/4VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul Şehir Hatları'ndan iptal edilen vapur seferleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

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#Feribot#İdo#Budo