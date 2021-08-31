Ferhan Şensoy’un eski eşi Derya Baykal kimdir, kaç yaşında? Derya Baykal hakkında bilgiler

DERYA BAYKAL KİMDİR? 1 Şubat 1957 doğumlu olan Derya Baykal, kariyerine henüz daha konservatuvarda bir öğrenciyken TRT Ankara Radyosu’nda çocuk saati ve radyo tiyatrosunda programlar yaparak başladı. 1975 yılında mezun olduktan Ankara Devlet Tiyatrosu kadrosuna girdi. Derya Baykal burada 10 yıl görev yapmıştır ayrıca Rita adlı oyundaki rolüyle “Sanat Kurumu Yılın Kadın Oyuncusu” seçildi. Ankara Devlet tiyatrosundayken Levent Baykal ile evlendi.



1986 yılında Muzır Müzikal oyunu ile Ortaoyuncular’a katılan Derya Baykal uzun yıllar Ortaoyuncular ile çalıştı. 1988’de Ferhan Şensoy ile evlendi. Bu evlilikten Müjgan Ferhan ve Neriman Derya adlı iki kızı oldu. 1994 yılında Ferhan Şensoy’un yazdığı tek kişilik Şu Gogol Delisi adlı oyundaki rolü ile Avni Dilligil En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı.



Derya Baykal ve Ferhan Şensoy 2004 yılında boşandı.