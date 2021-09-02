Ferhan Şensoy’un cenaze töreni bugün gerçekleşecek… Ferhan Şensoy kimdir, hastalığı neydi?
31 Ağustos Salı günü hayatını kaybeden Ferhan Şensoy'un cenaze törenine dair detaylar belli oldu. Tiyatro ve sinema sanatçısı Ferhan Şensoy 2 Eylül Perşembe günü, Teşvikiye Camii'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacak. Ferhan Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti.
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Türkiye tiyatrosunun duayen ismi Ferhan Şensoy, 70 yaşında hayatını kaybetti. 2 Temmuz'da iç kanama nedeniyle hastaneye yatırılan Şensoy, kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle yaşamını yitirdi.
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Tedavi gördüğü hastanede iki gün önce hayatını kaybeden ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy'un cenazesi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı.Şensoy'un cenazesini eski eşi Derya Baykal'ın oğlu Mert Baykal teslim aldı.
Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy'un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.Şensoy'un cenazesi, bugün saat 13:00'te Ses Tiyatrosu'nda sınırlı katılım ile tertip edilecek, törenin ardından; Teşvikiye Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakiben Zincirlikuyu Kabristanı'na defnedilecek.
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Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951'de Çarşamba, Samsun'da dünyaya geldi. Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Ortaoyuncular tiyatro topluluğunun kurucusu olan usta isim Türk Tiyatrosu'nda kendine özgü bir yer edindi. Tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olan Şensoy, Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Ortaoyuncuları Kavuğu'nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmişti.
Galatasaray Lisesi'nde de bir süre okuyan Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesi’nden mezun oldu.
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1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşayan Şensoy, 1972-1975 yılları arasında Fransa ve Kanada'da tiyatro eğitimine ve çalışmalarına Jerome Savary, Andre-Louis Perinetti gibi isimlerle devam ederken Montreal'de Ce Fou De Gogol adlı oyunuyla 1975'te En İyi Yabancı Yazar ödülünü aldı. Yine Montreal’de Theatre De Quatre - Sous’da da, yönetmenliğini yaptığı, Harem Qui Rit isimli müzikalde oynadı. Aynı yıl Türkiye'ye döndü.
Nisa Serezli - Tolga Aşkıner Tiyatrosu'nda oyunculuk yapan Şensoy, yine 1976 senesi içinde, TRT’ye ve Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nda çeşitli skeçler yazdı. Stardust Gece Kulübü’nde, yazdığı Dedikodu Şov isimli bir kabare gösterisini, Adile Naşit, Perran Kutman, Pakize Suda, Sevda Karaca ve İstanbul Gelişim Orkestrası'yla sahneleyen Şensoy, aynı kulüpte, Arda Uskan'ın yazıp, Fuat Güner'in müziklerini yaptığı Kukla ve Kuklacı Kabare gösterilerinde rol aldı.
1978’de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.
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Onlarca ödül alan sanatçı aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı. Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer aldı. 1988'de Derya Baykal ile evlenen Şensoy 2004 yılında boşandı. Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy adlı iki kızı oldu.