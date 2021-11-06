Ferhan Şensoy, Pera'nın yüzünü gösterdi

Gaye Turgut Evin ve Deniz Evin'in bebek sevinci Kendisi gibi oyuncu Deniz Evin ile mutlu bir evlilik sürdüren Gaye Turgut Evin, anne oldu. Kızlarını kucaklarına alan çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi.



2013 yılında rol aldıkları 'Beni Affet' dizisinde tanışıp, aşk yaşamaya başlayan oyuncu Gaye Turgut Evin ile Deniz Evin, kısa bir süre içinde de evlenmişti.



Anne-baba olmak için gün sayan ünlü çiftin çocukları dünyaya geldi. Çift, bebeklerine Eftelya ismini verdi. Evin, doğum sonrası hastanede çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.