Ferhan Şensoy kimdir, hastalığı nedir? İşte usta oyuncu Ferhan Şensoy'un sağlık durumu

1978’de, ilk kitabı Kazancı Yokuşu’nun yayınlanmasının ardından, yönetmenliğini Temel Gürsu’nun yaptığı Kızını Dövmeyen Dizini Döver ile ilk kez bir film çalışması yapan Şensoy, aynı yıl Mete İnselel ile Anyamanya Kumpanya Tiyatrosu’nu kurdu ve kendi eseri olan, İdi Amin Avantadan Lavanta oyununda rol aldı ve yönetmenlik yaptı.



Onlara ödül alan sanatçı aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı.



Televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de yer aldı.



1988'de Derya Baykal ile evlenen Şensoy 2004 yılında boşandı. Müjgan Ferhan Şensoy ve Derya Şensoy adlı iki kızı oldu.