Ferhan Şensoy hayata veda etti... Gerçekleştiremediği tek hayali: İçimde ukde kaldı

'BABAM BENİMLE GURUR DUYDUĞUNU HİÇ SÖYLEMEDİ' Ortaoyuncular ekibinin sorularını yanıtlayan Şensoy yine aynı söyleşi de babası Yusuf Cemil Şensoy’un tiyatrocu olmasını istemediğini de anlatmıştı. Şensoy, o günleri şöyle ifade etti: “Babam tiyatrocu olmamı istemiyordu. Sürüneceğimi düşünüyordu. ‘Şahları da Vururlar’ın 3’üncü yılında izlemeye geldi annemle. Heyecandan ölmek üzereydi. Ben sahneye çıkınca babam suratıma hiç gülmedi. Ben yokken kahkahalar atıyor, ben çıkınca sus pus. Yıllar sonra bir akrabamıza şöyle demiş: ‘Ferhan çok büyük işler başardı, hiç tahmin edemediğim yerlere geldi, onunla gurur duyuyorum.’ Babam benimle gurur duyduğunu bana hiç söylemedi.”