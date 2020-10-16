BANA İFTİRA ATIYORLAR Şafak, “Söylemezsem Olmaz” programında iddiaları kabul etmedi: “Necla Hanım aradı ve oğlum Efe’nin beni özlediğini söyledi. Yanlarına gittim ama kapı açılmayınca içeride Tolga Bayar var sanıp korktum. Bağırdım, polis çağırdılar. Ateş açtığım doğru değil, kendilerini temize çıkarmak için bana iftira atıyorlar. Tuğçe Hanım, karısı ve çocuğunu kapı önüne atmış bir adamla birlikte. Psikolojik problemleri var.”