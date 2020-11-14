Ferdi Özbeğen kimdir? İşte Ferdi Özbeğen'in şarkıları ve hayatına ilişkin bilgiler

1941'de doğan Özbeğen, sanat yaşamına 28 albüm sığdırdı. "Kandil" isimli şarkısında "Vefa arıyorum, dost arıyorum, şefkat arıyorum..." diyen sanatçı, 1993'ten itibaren çıkardığı best-off albümlerle, eski şarkılarına olan vefasını da gösterdi. 12 yıl kanserle mücadele eden usta sanatçı, 2013 yılında aramızdan ayrıldı. İşte, Ferdi Özbeğen'in biyografisi...



1941 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ferdi Özbeğen, İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu.



Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlayan Özbeğen, 1963 yılında babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.



Hürriyet Gazetesi'nin 1965 yılında düzenlediği "Altın Mikrofon" yarışmasına katılarak müzik yolculuğuna başlayan Özbeğen, yarışmadan sonra kendi orkestrasını kurup eserler üretmeye başladı.



Kurduğu grubun dağılmasının ardından 1977 yılında ilk albümünü çıkaran Özbeğen, "Sohbet" adlı plağıyla "Altın Plak" ödülünü, "Mutluluklar" ile de "Platin Plak" ve "Altın Piyano" ödüllerini kazandı.



Müzikal yaşamına 28 albüm sığdıran Özbeğen, 1980'de, Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile "Tanrıya Feryat" adlı filmde oynadı. Banu Alkan ile "Piyanist" adlı yapımda yer alan sanatçı, 1980'li yılların en popüler yapımlarından biri olan "Perihan Abla" adlı dizide de konuk oyuncu olarak yer aldı.



