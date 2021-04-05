Ferdi Özbeğen kaç yaşında, ne zaman öldü? İşte Ferdi Özbeğen'in hayatı ve şarkıları

FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR? İzmir'de 1941 yılında doğan Ferdi Özbeğen, İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu.



Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlayan Özbeğen, 1963 yılında babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.



Hürriyet Gazetesi'nin 1965 yılında düzenlediği ''Altın Mikrofon'' yarışmasına katılarak müzik yolculuğuna başlayan Özbeğen, yarışmadan sonra kendi orkestrasını kurup eserler üretmeye başladı.



Kurduğu grubun dağılmasının ardından 1977 yılında ilk albümünü çıkaran Özbeğen, ''Sohbet'' adlı plağıyla ''Altın Plak'' ödülünü, ''Mutluluklar'' ile de ''Platin Plak'' ve ''Altın Piyano'' ödüllerini kazandı.



1960'lı ve 1970'li yıllarda plaklarıyla çok sayıda ödül kazanan Özbeğen, "Kandil", "Büklüm Büklüm", "Yaktı Geçti", "İşte Bu Bizim Hikayemiz", "Sevda", "Piyanist" ve "Ağla Halime" gibi klasik şarkılara sesiyle hayat vermişti.



