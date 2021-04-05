Ferdi Özbeğen kaç yaşında, ne zaman öldü? İşte Ferdi Özbeğen'in hayatı ve şarkıları
Ferdi Özbeğen merak edilen isimler arasında bulunuyor. Şarkılar Bizi Söyler programında bu akşam Ferdi Özbeğen rüzgarı esecek. Peki, Büklüm Büklüm, Gündüzüm Seninle, İşte Bu Bizim Hikayemiz gibi efsaneleşen şarkılarla hafızalara kazınan Ferdi Özbeğen ne zaman, neden öldü? İşte usta sanatçının hayatı hakkında bilgiler
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Ferdi Özbeğen’i hayatı ve şarkıları gündemde yer alıyor. 1941 yılında dünyaya gelen unutulmaz sanatçı Ferdi Özbeğen’in sevilen şarkıları arasında Gündüzüm Seninle, İşte Bu Bizim Hikayemiz, Büklüm Büklüm, Ağla Halime, Dilek Taşı, O Günler, Kurumuş Bir Dal Gibiyim, Satmışım Anasını da bulunuyor. İşte 2013 yılında hayatını kaybeden Ferdi Özbeğen ile ilgili bilgiler
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FERDİ ÖZBEĞEN KİMDİR?
İzmir'de 1941 yılında doğan Ferdi Özbeğen, İzmir Özel Türk Koleji'nden mezun oldu.
Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde üniversite eğitimine başlayan Özbeğen, 1963 yılında babasının vefatı nedeniyle eğitimini yarıda bıraktı.
Hürriyet Gazetesi'nin 1965 yılında düzenlediği ''Altın Mikrofon'' yarışmasına katılarak müzik yolculuğuna başlayan Özbeğen, yarışmadan sonra kendi orkestrasını kurup eserler üretmeye başladı.
Kurduğu grubun dağılmasının ardından 1977 yılında ilk albümünü çıkaran Özbeğen, ''Sohbet'' adlı plağıyla ''Altın Plak'' ödülünü, ''Mutluluklar'' ile de ''Platin Plak'' ve ''Altın Piyano'' ödüllerini kazandı.
1960'lı ve 1970'li yıllarda plaklarıyla çok sayıda ödül kazanan Özbeğen, "Kandil", "Büklüm Büklüm", "Yaktı Geçti", "İşte Bu Bizim Hikayemiz", "Sevda", "Piyanist" ve "Ağla Halime" gibi klasik şarkılara sesiyle hayat vermişti.
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Müzikal yaşamına 28 albüm sığdıran Özbeğen, 1980'de, Gülşen Bubikoğlu, Tanju Gürsu ve Hulusi Kentmen ile ''Tanrıya Feryat'' adlı filmde oynadı. Banu Alkan ile ''Piyanist'' adlı yapımda yer alan sanatçı, 1980'li yılların en popüler yapımlarından biri olan ''Perihan Abla'' adlı dizide de konuk oyuncu olarak yer aldı.
Ünlü ismin hayatını anlatan 'Şöhret Dediğin' adlı kitap bulunmaktadır.
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FERDİ ÖZBEĞEN NE ZAMAN ÖLDÜ?
2013 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde solunum yetmezliği nedeniyle uyutularak tedavisi sürdürülen Ferdi Özbeğen 72 yaşında yaşamını yitirdi.
30 Ocak tarihinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen törenin ardından Özbeğen'in cenazesi Levent Camii'ne getirildi, burada öğlen kılınan cenaze namazının ardından da Ulus Mezarlığı’nda toprağa verildi.