Ferdi Eğilmez'den 'Hababam Sınıfı' itirafı! 'Şener Şen'in canlandırdığı Badi Ekrem'i kim oynayacaktı?

Çıkıyor adam dışarı "Arkadaşlar, ben hayatımda bu kadar komik bişey izlemedim, peruk takmış, kürk giymiş zayıfça bi adam herkesi dövdü, küçük de bi köpeği var. Üstelik çapkın. Çok da ciddi oynanmış, harika bir proje bu" diyor. Bizimkiler şaşkın, beyfendi dalga mı geçiyor? Çok beğendi de satın mı alacak yoksa, tek dertleri bu. Ama diyor beyefendi "Ben "Tarzan" filmleri koleksiyoneriyim" , hayatımda hiç "Tarkan" diye bişey duymadim diyor maalesef.



Çok güzel İspanyol bir sekreter hanım, gelip üzüntüden bayılmış olan Ertem Eğilmez'e parfümünden sıkıyor "Fıs Fıs" İspanyol film koleksiyoneri "Durun" diyor lütfen bu kadar üzülmeyin. Ben çok sevdim bu filmleri. Tamam bir Tarzan değil belki ama satın alıyorum diyor filmlerinizi. Acıyor bunlara belliki. Üzüntüden baygınlık geçiren adamlar bir anda öpüşmeye başlıyor bu kez. Cep para görmüş artık birkere. Nefis bir uyku.