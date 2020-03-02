Fenomen kâbusu yaşadı! Doğum günü faciaya dönüştü

Valentin’in arzusu, yüzme havuzundan buhar çıkartarak sıcak bir atmosfer yaratmak ve sıcak su havuzu görüntüsü vermekti. Ancak Valentin’in bu girişimi hem kendi hayatına, hem de kendisiyle birlikte havuza giren iki arkadaşının yaşantısına mal oldu.