Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal ve fotoğrafçı Kemal Ayvaz boşandı
Katıldığı izdivaç programları ile şöhreti yakalayan Hanife Gürdal'ın, fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile dokuz aylık evliliği bitti.
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Bir döneme damga vuran evlilik programlarıyla adını duyuran Hanife Gürdal, RTÜK tarafından programların yasaklanmasının ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başlamıştı.
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Fenomen gelin adayı, geçtiğimiz aralık ayında sürpriz bir kararla fotoğrafçı Kemal Ayvaz ile hayatını birleştirmişti.
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İkilinin mutlulukları kısa sürdü. Evliliğini noktalayan Gürdal, sosyal medyadan eski eşine ait fotoğrafları da sildi.
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EVLİLİĞİMİZİ BİTİRMİŞ BULUNMAKTAYIZ
Hanife Gürdal, sosyal medya paylaşımında, “Ağır gelen sorumluluklarım sebebiyle evliliğimizi bitirmiş bulunmaktayız. Lütfen eleştirilerinizi yaparken sağduyulu olmanızı rica edeceğim. Kendisine mutluluklar dilerim" mesajını yayınladı.
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İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Hanife Gürdal, boşanmanın ardından imajını yeniledi. Saçlarını siyaha boyatan gelin adayı yeni imajını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.
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Yeni imajını paylaşan Gürdal fotoğrafın altına, “Siyah saçlarıma geri geldim” notunu düştü. Hanife Gürdal’ın fotoğrafta tektaş takması ise takipçilerinin kafasını karıştırdı.