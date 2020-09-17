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Haber Giriş: 17 Eylül 2020 - 11:44 | 

'Fenomen Doktor' adıyla tanınan Berika Demir: Şeyma Subaşı'nın gayesi yok ama sürekli gündem oluyor

Sosyal medyada 'Fenomen Doktor' adıyla tanınan Berika Demir hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Tıp fakültesinde son sınıf öğrencisi olan Berika Demir, paylaşımları ile beğeni rekorları kırıyor. Genç fenomen, her yıl düzenli olarak öğrenci okuttuğunu söyledi. Programın challenge bölümünde de oldukça samimi yanıtlar veren Demir Demet Akalın ve Şeyma Subaşı ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.

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Berika Demir, Şeyma Subaşı ile beraber instagram hesabı yönetebileceğini söylerken Subaşı için, pek fazla gayesi olmadan sürekli gündem olduğunu belirtti. Sosyal medyadan gelen kazancı ile öğrencilere burs verip okuttuğunu söyleyen Berika Demir bu yıl 53 öğrenciye bu imkanı sağlıyor.

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İçeriğe geçmeden önce izleyici kitlesinde seni tanımayan veya şu an bir videoda seni izleyecek varsa biraz seni dinlemek istiyorum. Fenomen doktor diyorlar sana. İntern yapıyorsun aynı zamanda sosyal medyada büyük bir kitlen var. Seni bilmeyen kişilere Berika’yı anlatmanı istiyorum.

Çapa Tıp Fakültesi’nde son sınıftayım ve intern hekim olarak çalışıyorum. Çok zor bir süreçteyiz. Biz ve hocalarımız bu zor süreci yönetiyoruz. Doktorluk hayatımın yanı sıra sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullanıyorum. Beni sevenlerin yoğunluğu ve sevgisi de büyüdü. Kocaman bir aile olduk. Sosyal medya, büyülü bir ortam. Herkes orada en pahalı restoranlara gidişini ya da en pahalı arabalara binişi ni gösteriyor. Kimse ne kadar çalıştığını göstermiyor ya da çalışmadan oralara gidiyor. Oraları bilmiyorum ama ben sonrasında simitte yesen iyi bir mesleği yaptığındaki vereceği saygınlığın ölçülemeyeceğini göstermeye çalışıyorum.

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Sana özel bazı kısımlar hazırladık. Öncelikle challenge kısmı ile başlamak istiyorum. En son en çok istediğin şey neydi?
Mezun olmak.
En son en çok neye üzüldün?
Annemin bir rahatsızlığına.
Biraz enerjiyi yükselteceğiz şimdi. Survivor şampiyonu olmak mı gönüllerin şampiyonu olmak mı?
Gönüllerin şampiyonu olmak.
Bülent Ersoy Youtube kanalında partner olmak mı Şeyma Subaşı ile ortak İnstagram hesabı yönetmek mi?
Şeyma Subaşı ile beraber ortak İnstagram hesabı yönetmek.
Nasıl olurdu sence? Nasıl içerikler çıkardı?
Güzel içerikler çıkardı, o da sosyal medyayı güzel kullanıyor. Pek fazla gayesi yok ama sürekli gündem oluyor. Ben bunu çok başarılı buluyorum yani.
İzdivaç mı evlilik mi?
İzdivaç.
Seveni üzmek mi üzeni sevmek mi?
Üzeni sevmek. Bun bunun karşıdakine daha büyük bir ders verdiğine inanıyorum.
Hayatındaki en şaşırtan kim?
Ben. Bazen kendimden beklemediğim şeyleri yapıyorum.

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Mutluyken bana ………… denmesi tadımı kaçırır.
Mutluyken tadımı bir şeyin kaçırmasına çok izin vermem. Duymamazlıktan geliyorum.
O gün o kararı verseydin bugün ne olurdu acaba?
Ben ilk üniversite tercihlerimde Eczacılık Fakültesi’ni yazdım ve kazandım. Okula başladıktan 2 ay sonra oraya ait olmadığımı hissettim. Bu yüzden tekrar üniversite sınavına hazırlandım. O kararı vermeseydim şu an mezun olmuş ve bir ilaç firmasında çalışıyor olurdum.
Para ile elde edemeyeceğim bir duyguydu.
Bunu ben çoğu kez yaşıyorum ve hayatımın büyük bir kısmını kaplayan durum bununla ilgili. Benim okulumu veya başka bir okulu kazanan bir sürü kendi okuttuğum öğrenci var. Ama okulda ben annemle telefonda konuşurken arkamdan “Berika abla çay getirdim.” deyip çayı uzatması ve onun da benim öğrencim olması o çayın yerini bende başka kılıyor. Bu çok farklı bir duygu ve hiçbir şey ile değeri ölçülmez.
Sen bursta veriyorsun.
Lise öğretmenlerinden ve müdürlerinden öğrenip her sene 50 civarı yeni öğrenci kabul ediyorum. Bu sene 9, 10, 11 ve 12. sınıfta okuyan 53 öğrenci okutuyorum. Her sene mezun oluyorlar ve bir yerlere geliyorlar.

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Bunu bir STK’ya mı döndüreceksin? Ne yapmayı planlıyorsun?
Ben hekimlik mesleğini tamamen elime aldığımda bunu büyütmek istiyorum. Öğrenciyken ve sosyal medyadan bu kadar kazanırken bunu yapabiliyorum. Fakülteyi bu kadar hızlı bitirme telaşım bundan kaynaklanıyor. Belki bir dernek kurmak istiyorum sadece kadınlar üzerine. Okuttuğum erkek öğrenciler de var. Çok güzel fikirlerim var aklımda. İyi bir hekim olmak mottosu altında hayatın sadece paradan var olmadığını, asıl mutluluğu böyle şeylerde de bulabileceğimizi naçizane göstermeye çalışıyorum.
Son sorumuza geçelim. Dilediğin bir soruyu dilediğin bir kişiye 83 milyonun önünde sorma fırsatı verildi. Ne sorardın?
Demet Akalın’a neden klavyeyi yanlış kullandığını sormak isterdim. Buna toplu bir cevap alıp rahatlardık.
Çok teşekkür ederiz Berika.

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