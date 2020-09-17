'Fenomen Doktor' adıyla tanınan Berika Demir: Şeyma Subaşı'nın gayesi yok ama sürekli gündem oluyor
Sosyal medyada 'Fenomen Doktor' adıyla tanınan Berika Demir hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Tıp fakültesinde son sınıf öğrencisi olan Berika Demir, paylaşımları ile beğeni rekorları kırıyor. Genç fenomen, her yıl düzenli olarak öğrenci okuttuğunu söyledi. Programın challenge bölümünde de oldukça samimi yanıtlar veren Demir Demet Akalın ve Şeyma Subaşı ile ilgili çok konuşulacak sözler sarf etti.
Berika Demir, Şeyma Subaşı ile beraber instagram hesabı yönetebileceğini söylerken Subaşı için, pek fazla gayesi olmadan sürekli gündem olduğunu belirtti. Sosyal medyadan gelen kazancı ile öğrencilere burs verip okuttuğunu söyleyen Berika Demir bu yıl 53 öğrenciye bu imkanı sağlıyor.
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