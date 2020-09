'Fenomen Doktor' adıyla tanınan Berika Demir: Şeyma Subaşı'nın gayesi yok ama sürekli gündem oluyor

Mutluyken bana ………… denmesi tadımı kaçırır.

Mutluyken tadımı bir şeyin kaçırmasına çok izin vermem. Duymamazlıktan geliyorum.

O gün o kararı verseydin bugün ne olurdu acaba?

Ben ilk üniversite tercihlerimde Eczacılık Fakültesi’ni yazdım ve kazandım. Okula başladıktan 2 ay sonra oraya ait olmadığımı hissettim. Bu yüzden tekrar üniversite sınavına hazırlandım. O kararı vermeseydim şu an mezun olmuş ve bir ilaç firmasında çalışıyor olurdum.

Para ile elde edemeyeceğim bir duyguydu.

Bunu ben çoğu kez yaşıyorum ve hayatımın büyük bir kısmını kaplayan durum bununla ilgili. Benim okulumu veya başka bir okulu kazanan bir sürü kendi okuttuğum öğrenci var. Ama okulda ben annemle telefonda konuşurken arkamdan “Berika abla çay getirdim.” deyip çayı uzatması ve onun da benim öğrencim olması o çayın yerini bende başka kılıyor. Bu çok farklı bir duygu ve hiçbir şey ile değeri ölçülmez.

Sen bursta veriyorsun.

Lise öğretmenlerinden ve müdürlerinden öğrenip her sene 50 civarı yeni öğrenci kabul ediyorum. Bu sene 9, 10, 11 ve 12. sınıfta okuyan 53 öğrenci okutuyorum. Her sene mezun oluyorlar ve bir yerlere geliyorlar.