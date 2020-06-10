Caner Çalışır'ın ölüm nedeni belli oldu- Caner Çalışır'ın ölüm haberinin Cemal Can'a verilip verilmeyeceği merak ediliyor
Caner Çalışır'ın sabaha karşı kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Sosyal medyanın en renkli kişiliklerinden biri olan Caner Çalışır, Hakan Kakız, Selin Ciğerci ve İrem Derici'nin yanı sıra Survivor ile tanınan Cemal Can'ın da arkadaşıydı.Caner Çalışır'ın ölüm haberinin Survivor'da mücadele eden Cemal Can'a verilip verilmeyeceği merak ediliyor Peki, Caner Çalışır neden öldü, hastalığı neydi?
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En son Benimle Söyle programında jüri üyeliği yapan Caner Çalışır hayatını kaybetti. Sosyal medya fenomenlerinden olan ve Kerimcan Durmaz’ın yakın arkadaşı olan Caner Çalışır bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında hayatını kaybetti.
Sosyal medyanın popüler isimlerinden Caner Çalışır 2016 yılında hastaneye kaldırılmıştı. Caner Çalışır'ın sağlık durumuna ilişkin ilk resmi açıklama yoğun bakımda tedavisine devam edilen hastane tarafından şu açıklama yapılmıştı: "Caner Çalışır'ın ilk müdahalesi acil serviste yapılmıştır. Kalp yetmezliği, dilate kaardiyomiyopati ve çoklu organ yetmezliğinin izlenmesi üzerine hastamız yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Hastamızın durumunun düne göre daha iyi olduğu gözlenmiştir. Ancak hayati riski devam etmektedir"
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CANER ÇALIŞIR KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 1989 yılında dünyaya geldi. Radyo ve televizyonculuk mezunu olduktan sonra çektiği Vine videolarıyla tanındı. Özellikle Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosu çok konuşuldu. Çektikleri bu Video Okan Bayülgen ve Taci Kalkavan gibi isimler tarafından ReVine yapıldı. “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birçok kişinin tanıdığı isim haline gelen Caner Çalışır ayrıca, Kiraz Mevsimi, Acil Aşk Aranıyor, Ulan İstanbul’ da oynadı.
Son olarak 100 kişilik jüri ekibinin yer aldığı 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomen Caner Çalışır, Kerimcan Durmaz, İrem Derici ve Selin Ciğercinin yanı sıra Survivor 2020 sezonuyla tanınan Cemal Can ile yakın arkadaştı.
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CEMAL CAN ÖĞRENECEK Mİ?
Survivor Mavi takımda mücadele eden Cemal Can Canseven’in de yakın arkadaşlarından biri olan Caner Çalışır’ın vefat haberini yarışmada olması nedeniyle Acun Ilıcalı'nın açıklamaması halinde daha sonra öğrenmesi bekleniyor.
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Caner Çalışır'ın yakın arkadaşlarından biri olan Hakan Kakız ise hikayeler bölümünden şu notu paylaştı: "Çocukluk anılarım gitti. Şuan tarifsiz duygular içindeyim. Ağlıyorum, susuyorum, boş boş bakıyorum. Ölüm çok acı ama erken ölüm herşeyden acı. Hepimiz şoktayız. Ani bir kalp krizinden dolayı vefat etti Caner’imiz. Nurlar içinde uyu eski dostum."
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Yakın arkadaşının vefat haberini alan Selin Çiğerci, Caner Çalışır ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak "Bugün hayatımın en kötü günlerinden birini yaşıyorum mekanın cennet olsun arkadaşım" notunu düştü.
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Çalışır ile yakın arkadaş olan İrem Derici, Instagram hesabından,"Daha bir hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.