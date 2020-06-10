Caner Çalışır'ın ölüm nedeni belli oldu- Caner Çalışır'ın ölüm haberinin Cemal Can'a verilip verilmeyeceği merak ediliyor

CANER ÇALIŞIR KİMDİR? Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 1989 yılında dünyaya geldi. Radyo ve televizyonculuk mezunu olduktan sonra çektiği Vine videolarıyla tanındı. Özellikle Berna Arıcı ile çektiği “Berna saçında kene var topla topla gene var” videosu çok konuşuldu. Çektikleri bu Video Okan Bayülgen ve Taci Kalkavan gibi isimler tarafından ReVine yapıldı. “Ablan Star Bebeğim” cümlesiyle birçok kişinin tanıdığı isim haline gelen Caner Çalışır ayrıca, Kiraz Mevsimi, Acil Aşk Aranıyor, Ulan İstanbul’ da oynadı.



Son olarak 100 kişilik jüri ekibinin yer aldığı 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomen Caner Çalışır, Kerimcan Durmaz, İrem Derici ve Selin Ciğercinin yanı sıra Survivor 2020 sezonuyla tanınan Cemal Can ile yakın arkadaştı.