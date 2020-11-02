Sağlık Haber Giriş: 02 Kasım 2020 - 17:23 | 02 Kasım 2020 - 17:23

Fenilketonüri nedir? Fenilketonüri hastalığı belirtileri nelerdir?

Fenilketonüri belirli dönemlerde farkındalık oluşturması amacıyla kampanyalara konu olan hastalıklar arasında yer almaktadır. Fenilketonüri, aileden katılım yoluyla geçebilen bir hastalıktır. Bu hastalıkla doğan çocuklar proteinli gıdalarda bulunan fenilalanin isimli bir maddeyi metobolize edemezler. Buna bağlı olarak kanda ve diğer vücut sıvılarında artmış olan bu madde ve onun atıkları çocuğun gelişmekte olan beynini harap eder. Dolayısıyla çocuğun ileri derecede zeka özürlü olmasına ve sinir sistemini ilgilendiren daha bir çok belirtinin ortaya çıkmasına neden olur. İşte, Fenilketonüri hastalığı belirtileri ve detayları